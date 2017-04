DI PADRE IN FIGLIA/ Anticipazioni prima puntata: Maria Teresa vuole andare all’Università (18 aprile 2017)

Di padre in figlia

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 18 APRILE 2017: LA FAMIGLIA FRANZA - Nuove partenze sul piccolo schermo di Rai 1: a partire da oggi, martedì 18 aprile 2017, andrà in scena la nuova fiction Di padre in figlia, diretta da Riccardo Milani e scritta da Cristina Comencini, una produzione Rai Fiction e Bibi Film Tv. Ambientata a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 del Novecento, in Veneto, la serie presenta un cast davvero ricco: sotto i riflettori la famiglia Franza, guidata dal capostipite Giovanni (Alessio Boni), arrivato dal Brasile a Bassano del Grappa, dove ha fondato una distilleria. Giovanni è sposato con Franca (Stefania Rocca), e ha quattro figli. La maggiore, Maria Teresa, ha il volto della splendida Cristiana Capotondi: una giovane educata, ma determinata a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Desidera studiare chimica all’Università, per essere in grado di portare avanti l’attività dei Franza. Gli scontri con il padre Giovanni, che vede nel figlio Antonio (Roberto Gudese) l’unico erede della distilleria e del nome di famiglia, saranno all’ordine del giorno. Maria Teresa si avvicinerà alle idee del movimento femminista, e questo inasprirà ancora i confronti con il padre. La secondogenita è invece Elena, interpretata da Matilde Gioli: anche Elena ha un sogno nel cassetto, ma tutti i suoi piani cambieranno quando rimarrà incinta a soli 16 anni. Ultimi i due gemelli, Antonio appunto, e Sofia (Demetra Bellina): molte delle speranze e dei progetti di Giovanni saranno concentrati proprio sul figlio maschio, che avrà però difficoltà nel cercare di soddisfare le aspettative del padre.

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 18 APRILE 2017: GLI ALTRI PERSONAGGI - Il cast di Di padre in figlia si completa di altri personaggi, che vanno a formare tutto l’entourage dei protagonisti: il primo è certamente Enrico Sartori (Denis Fasoli), socio in affari di Giovanni che verrà poi tradito dall’amico e si ammalerà, costringendo il figlio Riccardo (Alessandro Roja) a rinunciare ai suoi sogni legati all’Università, per prendersi cura dei genitori. Riccardo conosce entrambe le sorelle Franza: sarà subito ammaliato dalla sensualità di Elena, ma sarà Maria Teresa ad avere un ruolo determinante nella scrittura e riscrittura dei suoi progetti di vita. L’attore Domenico Diele, in Di padre in figlia, veste invece i panni di Filippo, figlio del sindaco di Bassano del Grappa: sarà lui il papà del figlio di Elena, trovandosi a gestire tutte le sfide di un impegno così grande, arrivato allo stesso tempo in così giovane età, comporta. Giuseppe (Corrado Fortuna) è infine un operaio di Padova, che conoscerà Maria Teresa mentre frequenta l’Università: tra i due nascerà un legame profondo, di crescita, ma anche carico di ostacoli. Un rapporto che li porterà infine a capire di essere fatti l’uno per l’altra.

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 18 APRILE 2017: SCONTRI PER GIOVANNI - La scena, a Di padre in figlia, si apre dieci anni prima dei fatti che verranno raccontati in seguito: Franca dà alla luce i gemelli Antonio e Sofia, mentre il marito Giovanni è impegnato con un’amate, Pina. Arriviamo quindi al 1968: Elena, facendo leva sulla sua bellezza e sul suo fascino, conosce l’amore anche grazie al figlio del sindaco di Bassano del Grappa, Filippo. La giovane sogna di diventare una ballerina della Scala, ma i suoi piani dovranno cambiare quando scoprirà di essere incinta, a soli 16 anni. Dall’altra parte c’è Maria Teresa: il personaggio interpretato da Cristiana Capotondi si troverà a lottare con il padre, quando sottolineerà le sue intenzioni di andare all’Università, per studiare chimica. Giovanni arriverà allo scontro anche in ambito lavorativo: l’uomo vorrebbe rendere industriale la produzione della distilleria, quando il socio Enrico crede che bisognerebbe continuare ad investire sulle botte di rovere. Al termine del diverbio, Sartori verrà colpito da un infarto, costringendo il figlio a rinunciare ai suoi sogni di studente, e rimanere a Bassano Del Grappa.

