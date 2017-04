DIETRO I CANDELABRI/ Su Rai Movir il film con Michael Douglas e Matt Damon (oggi, 18 aprile 2017)

Dietro i candelabri, film seconda serata

DIETRO I CANDELABRI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 18 APRILE 2017: IL CAST - Dietro i candelabri, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 18 aprile 2017 alle ore 23.00. Una pellicola dal genere drammatica e biografica del 2013 diretta da Steven Soderbergh e interpretata da Michael Douglas nel ruolo del pianista Liberace. Il cast comprende altri nomi celebri come Matt Damon, Rob Lowe, Dan Aykroyd, Debbie Reynolds e Boyd Holbrook. Dietro i candelabri ha riscosso un enorme successo nel corso del tempo. Ha ricevuto diversi premi importanti, tra cui quello per il miglior attore a Michael Douglas ai Golden Globes del 2014, quello per il miglior film e la miglior regia agli Emmy Awards del 2013 e nuovamente quello per il miglior attore agli Screen Actors Guild Awards del 2014. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DIETRO I CANDELABRI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 18 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato su una vicenda realmente accaduta, ovvero la storia d'amore tra il pianista Liberace e il giovane Scott Thornson. Gli avvenimenti narrati nel film si collocano nel periodo di tempo compreso tra il 1979 e il 1984. Scott, dopo aver trascorso gran parte della propria adolescenza spostandosi da una casa famiglia all'altra, approda a Los Angeles e qui viene invitato ad assistere a un'esibizione di Liberace, celebre pianista. Grazie all'intervento di un amico dell'artista, Bob Black, Scott e Liberace intraprendono ben presto una relazione di complice amicizia e si avvicinano sempre più l'uno all'altro. Il pianista, tra l'altro, confida al giovane di essere omosessuale e cattolico, nonostante il suo difficile rapporto con la Chiesa. I due protagonisti diventano ancora più intimi grazie alla volontà di Scott di aiutare e curare il cane di Liberace, che soffre per una temporanea cecità. Alcuni tenteranno di ostacolare l'amore nascente tra il ragazzo e l'artista, in particolare il cameriere di quest'ultimo, fonte di malevole dicerie sulla relazione tra i due, ma Liberace, dopo aver licenziato il suo dipendente, si impegna a garantire al giovane amante ogni possibile agio, ricoprendolo di vestiti, gioielli e altri tipi di doni. I primi problemi si presentano quando il pianista tenta di convincere Scott a sottoporsi a diversi interventi di chirurgia plastica in modo da somigliare allo stesso Liberace da ragazzo, per reazione, il giovane Thornson inizia a prendere delle pillole dimagranti. La storia d'amore tra Scott e Liberace termina nel 1984, ma quando il pianista si ammala di AIDS non esita a contattare il suo ex amante per un ultimo e commovente saluto.

