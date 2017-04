DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: Emmanuela Bertucci e Emiliana Alessandrucci (puntata 18 aprile 2017)

Giovanni Floris (LaPresse)

DIMARTEDÌ, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 APRILE 2017: EMMANUELA BERTUCCI E EMILIANA ALESSANDRUCCI - Giovanni Floris torna sul piccolo schermo di La7 insieme ad una nuova puntata di DiMartedì: il talk show andrà in scena stasera, 18 aprile 2017, puntando nuovamente i riflettori sui principali temi legati all’attualità, al mondo politico, economico e sociale. La pagina Facebook ufficiale ha annunciato i nomi di due degli ospiti che faranno capolino all’interno dello studio del presentatore in prime time: ci saranno, in particolare, Emiliana Alessandrucci del Colap e l’avvocato Emmanuela Bertucci dell’Aduc. I più attenti si saranno accorti che, proprio in questi giorni, il conduttore di DiMartedì si è messo alla prova anche in un altro progetto della rete, che gli ha permesso di spostare l’attenzione dal mondo della politica a quello dell’arte e della cultura. Ieri sera - lunedì 17 aprile 2017 - sono infatti cominciati gli appuntamenti con artedì, trasmissione tutta dedicata ad opere e monumenti che terrà compagnia al pubblico per otto puntate. Più tardi, invece, i telespettatori di La7 ritroveranno Giovanni Floris in veste ‘meno’ inedita alla guida del talk: clicca qui per vedere il post dove sono annunciati gli ospiti direttamente da Facebook.

