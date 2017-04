EDDY MARTENS / Addio ad Antonella Clerici e l’Italia grazie al nuovo amore ma: “Mi manca Maelle!”

Eddy Martens, ex di Antonella Clerici

EDDY MARTENS, NUOVO AMORE: ADDIO AD ANTONELLA CLERICI MA NON ALLA FIGLIA MAELLE “MI MANCA” - Domani mattina, tra le pagine del nuovo numero di “Chi” in edicola, troveremo anche una intervista molto interessante ad Eddy Martens, ex compagno di Antonella Clerici, conduttrice che ha convissuto con lui per otto anni e madre della piccola Maelle, la loro figlia avuta nel corso della loro relazione d’amore. Anni di silenzio (due) e novità (una nuova fidanzata) per l’uomo che racconta qualcosa sulla ritrovata felicità: “Si chiama Carmen, ci frequentiamo da due mesi e stiamo bene. L’ho portata in gita in Italia”. Eddy Martens sentirà la mancanza di Antonella Clerici? Risponde il diretto interessato: “No, non mi manca e nemmeno l’Italia (...) Una parte degli italiani mi ha offeso, deriso e umiliato. Quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne al limite del razzismo. Quando Antonella mi ha portato a lavorare con lei in tv, sapendo che ce l’avrei fatta, ho subìto un linciaggio mai visto. Ho la nausea al solo ricordo”. Eddy ha preferito anche non parlare degli attuali rapporti con la conduttrice de La Prova del Cuoco e, tra le altre cose, non nasconde la mancanza della figlia Maelle: “Non posso educarla come vorrei e vivendo a distanza è tutto più difficile. La vedo durante le feste “comandate”. Ma non basta, mia figlia mi manca davvero”.

Di seguito arriva anche la frecciatina di Martens nei confronti della nuova relazione di Antonella Clerici con Vittorio Garrone: “Se non si chiamasse “Garrone”, non lo sposerebbe. Ne sono certo. Io sono stato messo alla berlina anche da lei perché sono nato e cresciuto povero. Questa mia condizione è stata un bersaglio facile per i media italiani”. Eddy si è sfogato parlando del suo rapporto con la burrosa presentatrice televisiva, parlando della mancanza di compromessi: “Ormai tutto è andato e mia figlia mi manca da matti”. Eddy Martens però, pare avere ritrovato il sorriso tra le braccia della nuova fidanzata, Carmen Carrasco, mamma di Yannick Ferreira Carrasco, calciatore della Nazionale belga e attaccante dell’Atletico Madrid. “Tutto è successo due mesi fa – racconta Eddy - Eravamo entrambi ospiti giurati durante un evento a Bruxelles dove Carmen vive. Quella sera è scattato qualcosa e oggi stiamo insieme. Tra noi ci sono sei anni di differenza. Non dica più la parola “Toy Boy”, per favore, che mi viene da ridere”. Di seguito, Martens conclude la sua intervista con una stoccata alla televisione italiana e L’isola dei Famosi: “Ho rifiutato quest’anno l’Isola dei famosi. Carne da macello? No grazie. Ho già dato”.

© Riproduzione Riservata.