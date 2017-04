EMMA MARRONE/ News: la squadra bianca di Amici è in buone mani! (oggi, 18 aprile 2017)

Emma Marrone ad Amici 2017

EMMA MARRONE, NEWS: LA SQUADRA BIANCA È N BUONE MANI - Qualche mese fa, quando ancora il serale di Amici 2017 era ancora lontano, si vociferava su una possibile partecipazioni di Emma Marrone in veste di direttore artistico. A pochi mesi dall’inizio dello show, la cantante ha però smentito la sua partecipazione al talenti di Maria De Filippi poiché impegnata, in contemporanea, con la creazione del suo nuovo album musicale. Nella prima fase del talent, in seguito a una serie di vicende assai turbolente, alcune crisi interne hanno portato Morgan, coach della squadra bianca, a lasciare il suo team, e così Emma Marrone, presente nell'ultima puntata in onda su Canale 5, ha deciso di prendere il suo posto per seguire il percorso artistico di Mike Bird, Shady, Thomas e Sebastian. Sarà il prossimo appuntamento serale di Amici a svelare tutte le novità della prima fase del suo percorso, che di certo porterà una ventata d'aria fresca nel talent più amato della tv.

EMMA MARRONE, NEWS: I DUBBI DEGLI HATERS SUI SOCIAL - Emma Marrone è tornata nella scuola di Amici come nuovo direttore artistico e, nelle ultime ore, molti fan hanno raggiunto i profili social della cantante per congratularsi e gioire di questo ritorno; qualcuno, però, ha messo in dubbio la genuinità della vicenda, credendo che la sua presenza in studio fosse legata, in qualche modo, al suo ritorno come coach: “Alla fine rimangono gli Amici di Maria: Rudy, Elisa, Emma... e chi non fa come vogliono loro viene buttato fuori. Ma al pubblico non piacciono le scenette, l'arroganza e la finzione. E siamo abbastanza stanchi di vedere sempre gli stessi coach che sono lì perché sono amici di Maria”, “La televisione italiana perché rispecchia chiaramente la realtà sociale! Tu sei un perfetto prodotto commerciale che sta bene nei programmi commerciali, ma non sei un'artista e non sarai mai a livello di Morgan!”. Parole pesanti, quelle lasciate nelle ultime ore dai follower sui social. Emma Marrone replicherà?

