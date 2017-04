FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / Si sono lasciati? La coppia smette di seguirsi su Instagram

Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI SI SONO LASCIATI? PANICO SU INSTAGRAM E LA COPPIA NON SI SEGUE PIÙ - Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? Una delle coppia più amate del panorama (gossipparo) italiano, è finita nuovamente nell'occhio del ciclone: cosa è successo? I due fidanzati hanno smesso di seguirsi su Instagram per poi tornare indietro sui loro passi dopo qualche minuto: qui gatta ci cova? La coppia ha semplicemente litigato oppure c'è aria di crisi e rottura nell’aria? Per Fedez e Chiara Ferragni, Instagram rappresenta senza ombra di dubbio il principale mezzo di comunicazione online per condividere la propria vita con i fan. Tra scatti fotografici ed Instagram Stories, Fedez e Chiara fanno un uso decisamente importante del social anche perché, la Ferragni lo usa anche (e principalmente) per il suo lavoro. La coppia, lasciando poco spazio alla privacy, condivide grande parte della giornata e, mentre il rapper è in giro per l'Italia con il suo fortunatissimo tour insieme all'amico J-Ax, la fashion blogger ed imprenditrice condivide capi di alta moda e scatti in giro per il mondo. Lei attualmente si trova a Los Angeles dove è da poco rientrata da Coachella, lui invece si trova a Milano e passa il tempo a farsi ribattere i tatuaggi: fin qui tutto bene, dov'è il problema? Nella giornata di oggi, dopo una serena Pasquetta, la coppia ha deciso di regalare piccole perle di gossip alla stampa smettendo di seguirsi proprio su Instagram.

Il rapper proprio di recente aveva anche postato uno scatto che lo ritraeva insieme alla fidanzata con la scritta "I miss you" e lei, l’ha commentato tranquillizzandolo e facendo anche una sorta di countdown. Attualmente però, la fotografia che li mostrava insieme è stata cancellata dal profilo del cantante. Lo scatto è sparito dal profilo di Fedez proprio poco prima di defolloware la fidanzata Chiara Ferragni che ha risposto allo stesso modo. Tramite le Stories di Instagram attualmente, entrambi postano ma non fanno riferimento all’accaduto: solo una crisi passeggera? Staremo a vedere come si evolverà il gossip sul loro conto!

