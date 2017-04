Fabrizio Corona/ News: Silvia Provvedi lo aspetta e si allena nel parco, video (oggi, 18 aprile 2017)

Fabrizio Corona (Instagram)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI SI ALLENA NEL PARCO, VIDEO - Silvia Provvedi è finita spesso al centro dell'interesse mediatico a causa della sua relazione con Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi oggi a processo perché accusato di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali relative alle misure di prevenzione. Oggi, supportata dall'affetto della sua inseparabile sorella, Silvia appare più serena che mai e nelle ultime ore, complice la sua grande passione per lo sport, è tornata sui social per condividere un filmato dove mostra a tutti i suoi follower gli allenamenti degli ultimi giorni. La Provvedi, che sfruttand ole temperature di questo periodo ha scelto di allenarsi in un parco, saltella a ritmo di musica, mentre qualcuno dall'altra parte della camera riprende ogni suo movimento. Assieme a lei, come sempre, anche sua sorella, che naturalmente non si fa mancare gli esercizi quotidiani. Per visualizzare lo scatto, potete cliccare qui.

FABRIZIO CORONA, NEWS: NUOVI CONTRASTI CON NINA MORIC? - Luigi Favoloso, fidanzato dell’ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric, ha deciso di querelare l’ex agente dei vip per il reato di diffamazione. Il Motivo? Quelle dichiarazioni fatte da Corona, che nel corso dell’udienza ha affermato che la bomba carta esplosa di fronte casa sua nello scorso agosto, fosse proprio opera del nuvolo compagno della sua ex. Secondo l’imputato, Luigi Favoloso avrebbe agito con un movente ben preciso e cioè ottenere la custodia di suo figlio Carlos per favorire quindi Nina Moric. Favoloso, di conseguenza, assistito dal legale Niccolo Vecchioni, ha fatto richiesta degli atti del procedimento contro Fabrizio Corona per ottenere “elementi utili alla presentazione delle querele”. Quale sarà l'epilogo di questa storia? Non resta che attendere le ultime novità di un processo destinato a catalizzare l'attenzione del pubblico.

