Gianni Boncompagni/ Oggi camera ardente a Roma e funerale, la figlia Barbara: "Ci ha cresciute con ironia"

Gianni Boncompagni, camera ardente a Roma e funerale laico

Gianni Boncompagni è morto, oggi camera ardente a Roma. La figlia Barbara: "Ci ha cresciute con amore e ironia" - Quando sua moglie lo lasciò, Gianni Boncompagni era giovanissimo, all'inizio della sua carriera. Avrebbe potuto mettere le figlie Barbara, Paola e Claudia in collegio o affidarle ai nonni paterni, ma invece ne chiese l'affidamento. Le ha quindi cresciute da ragazzo padre dopo averne ottenuto la patria potestà: a rivelarlo Barbara, che ha parlato del padre al Corriere della Sera. Oggi, però, per lei e le sue sorelle sarà un'altra giornata difficile, perché alle 12 in via Asiago 10, sede storica di RadioRai, si terrà la camera ardente e una cerimonia laica per ricordare e salutare il celebre autore. «Non era severo, ma autoritario sì: le regole sono necessarie per allevare i figli. Inoltre lui doveva assumere i ruoli di padre e madre, confrontarsi con i nostri problemi femminili, di cui in una famiglia normale si occupa la moglie». Gianni Boncompagni, però, era uno che sdrammatizzava, anche quando sua figlia gli rivelava che la loro governante rubava o quando gli confidava che il suo ragazzo l'aveva mollato. «Una filosofia leggera, mai banale, che attingeva a radici antiche, una saggezza contadina. Era un dissacratore, con tanta ironia. Non un educatore tradizionale. Non ci rimproverava mai, preferiva essere un esempio di comportamento. Non gli ho mai sentito dire cattiverie sui colleghi». Suo nonno, invece, era critico col padre, perché guadagnava troppi soldi.

Gianni Boncompagni è morto, oggi camera ardente a Roma. La figlia Barbara: "Un nonno amorevole e speciale" - Gianni Boncompagni è ricordato dopo la sua morte anche per l'avventura di Non è la Rai, una trasmissione con la quale affermava di non voler invecchiare. Lo conferma la figlia Barbara, che però lo descrive come «un nonno amorevole e davvero speciale». Al Corriere della Sera la figlia dell'autore tv, morto due giorni fa all'età di 84 anni, lo ha ricordato come un padre speciale, sempre prodigo di consigli preziosi: «L'umiltà. Mi ripeteva: "Ricorda che chi guarda la tv, magari sta pelando le cipolle!"». Grazie a lui ha stretto un forte legame con Raffaella Carrà, che per lei e le sue sorelle è stata un po' la mamma che era loro mancata: «Dura tuttora. Io le stavo sempre alle costole». Stare al fianco di suo padre non è stato semplice, ne sa qualcosa anche suo figlio Brando, il secondogenito: «La mattina vedevo mio figlio sempre stanco. E lui un giorno sbuffa: "Nonno tutta la notte gioca alla playstation e fa casino!"». Infine, Barbara ha ricordato gli ultimi giorni di Gianni Boncompagni: «Tanta ironia. Non si parlava di morte, ha chiuso gli occhi serenamente. Papà sei stato pazzesco!».

© Riproduzione Riservata.