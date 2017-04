Ginevra Lambruschi/ Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Marco: l'ex di Niccolò Bettarini (e non solo)!

Ginevra Lambruschi

Ginevra Lambruschi corteggiatrice di Marco Cartasegna a Uomini e Donne: nel suo passato noti ex - Ginevra Lambruschi si è già beccata la prima frecciatina di Tina Cipollari per la sua prima discesa dalle scale di Uomini e Donne, un pò troppo lenta per l'opinionista. La bella diciottenne dai lunghi capelli biondi ha per molti telespettatori un volto già noto e in effetti Ginevra è una fashion blogger molto seguita sul web, che su Instagram conta più di 380 mila follower. Capelli biondi, occhi profondi, tatuaggi in bella vista e fisico mozzafiato, Ginevra è però nota al mondo del gossip soprattutto per un altro particolare: la storia avuta con il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, Niccolò Bettarini. Ma la fashion blogger dalle origini toscane pare abbia avuto anche altri flirt con personaggi noti del mondo dello spettacolo come Stash, frontman dei The Kolors, e l'ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Valenza.

Ginevra Lambruschi, dopo la fine della storia con Bettarini, ha però deciso di rimettersi in gioco e cercare l'amore proprio nello studio di Canale 5, scendendo come corteggiatrice di Marco Cartasegna. Il tronista è rimasto subito colpito dalla sua bellezza, tanto da portarla in esterna dopo la sola presentazione. Che possa nascere tra i due qualcosa? Intanto le altre corteggiatrici di Marco iniziano ad impensierirsi ma, al contempo, nasce il sospetto che la bella Ginevra sia in studio solo per conquistare un pò di popolarità.

