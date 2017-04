I DANNATI E GLI EROI/ Su Rete 4 il film diretto da John Ford (18 aprile 2017)

I dannati e gli eroi, In onda su Rete 4

I DANNATI E GLI EROI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 APRILE 2017: IL CAST - Nel primo pomeriggio televisivo di Rete Quattro alle ore 16,30 viene trasmesso il film di genere western I dannati e gli eroi (titolo originale Sergeant Rutledge). Si tratta di una pellicola a stelle e strisce realizzata nell’anno 1960 da Patrick Ford e Willis Goldbeck per la regia di John Ford, il soggetto è stato scritto da James Warner Bellah che ha anche curato l’adattamento della sceneggiatura in collaborazione con lo stesso Willis Goldbeck. La fotografia è stata curata da Bert Glennon, il montaggio è stato eseguito da Jack Murray, i costumi sono stati disegnati ed realizzati da Marjorie Best mentre nel cast figurano Jeffrey Hunter, Constance Towers, Billie Burke e Woody Strode.

I DANNATI E GLI EROI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato intorno alle vicende di un sergente di colore di nome Braxton Rutledge (Woody Strode) che svolge il proprio lavoro con discipina e senso del dovere tanto da essere rispettato e stimato sia dai propri superiori ma anche e soprattutto dai commilitoni. Un giorno però la sua vita e il suo destino si muta improvvisamente in quanto su di lui cade una colpa molto pesante ed imbarazzante per tutto il corpo dell’esercito. Il sergente viene infatti accusato non solo di aver violentato una donna bianca ma di averla anche uccisa. L’uomo sa di essere innocente ma allo stesso tempo è molto preoccupato delle possibili ripercussioni dei bianchi. Teme infatti che quest’ultimi si facciano giustizia da soli e così mosso da paura decide di disertare e di fuggire nel territorio degli Apache. Giunto in queste terre sconosciute, l’uomo compie un vero gesto di eroismo quando riesce a salvare la vita di una giovane donna di nome Mary Beecher (Constance Towers) alla cui fattoria è stato appena dato l’assalto per mano dei pellerossa. Questi ultimi hanno anche ucciso il povero padre di Mary. Questo evento darà a Braxton modo di riflettere sulla propria storia, l’uomo infatti comprenderà di non dover temere l’autorità militare cosicché si consegnerà ad essa in maniera tale da poter affrontare un processo. Al sergente toccherà come avvocato difensore un giovane tenente di nome Tom Cantrell (Jeffrey Hunter) che nonostante le iniziali difficoltà incontrate dovute essenzialmente al colore della pelle di Braxton riuscirà a capovolgere le sorti dell’imputato scoprendo la scioccante verità.

I DANNATI E GLI EROI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 APRILE 2017: CURIOSITA' - Il principale protagonista di questo film americano è l’attore Jeffrey Hunter nome d’arte di Henry Herman McKinnies Junior. Nato a New Orleans nell’anno 1926 e scomparso nel 1969 a Los Angeles, ha esordito al cinema nell’anno 1950 recitando nella pellicola di David Bradley, Julius Caesar. L’anno seguente è stato scelto dal famoso regista Henry Hathaway per recitare nel suo film 14esima ora. Nel 1951 sono stati ben tre i film che lo hanno visto protagonista ed ossia Butterfly americana, Le rane del mare e Take Care of My Little Girl. Tra i principali che hanno caratterizzato la sua carriera ricordiamo Sentieri selvaggi, La principessa del Nilo, Giovani senza domani, La vera storia di Jess il bandito, Un urlo nella notte, Il re dei re, Il giorno più lungo e Custer eroe del West. È morto nel 1969 per via di una emorragia cerebrale frutto di una esplosione avvenuta sul set del suo ultimo film, La vera storia di Franl Mannata girato in Spagna.

