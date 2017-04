IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN/ Su Rai Movie il film con Colin Firth (oggi, 18 aprile 2017)

Il mondo di Arthur Newman, film prima serata

IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 18 APRILE 2017: IL CAST - Il mondo di Arthur Newman, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 18 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale Arthur Newman che è stata realizzata nel 2012 negli Stati Uniti per la regia di Dante Ariola mentre nel cast figurano attori dal cali calibrodi Colin Firth, Emily Blunt, Anne Heche, Lucas Hedge e Sterling Beaumon. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 18 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Wallace Avery (Colin Firth) il quale si dice completamente infelice ed insoddisfatto a causa della piega che ha preso la propria vita. Il suo più grande rimpianto infatti è di non essere riuscito a sfondare nel golf e così si è ritrovato a fare un lavoro che non ama in Florida. Wallace è anche divorziato con un figlio di nome Kevin (Lucas Hedges), ma con quest’ultimo ci sono molti problemi in quanto non si vedono più dal momento della separazione con la sua ormai ex moglie. Tuttavia, Wallace si intrattiene in una relazione sentimentale con una giovane donna di nome Mina che però non ama. Un giorno stanco di questa sua vita decide di simulare la sua morte, così scompare da un campeggio e fa credere a tutti di essere annegato nell’Oceano. Poi assume un falsa identità, decide di farsi chiamare Arthur Newman e di recarsi in Indiana dove gli è stato promesso un posto come istruttore di golf. Nel tragitto che lo conduce in Indiana, Wallace fa la conoscenza di una donna di nome Charlotte Fitzgerald (Emily Blunt) che gli fa credere di essere Mike, ed ossia la sua sorella gemella che ha problemi di schizofrenia. I due man mano che affrontano il viaggio, si rendono conto che entrambi sono arsi dal desiderio di fuggire e che inoltre sono molto più simili di quanto pensassero. Questo fa scoppiare l’amore. Nel frattempo il figlio di Wallace, Kevin grazie a Mina inizia a scoprire meglio suo padre e quanto amore nutrisse per lui. Intanto però, sia Charlotte che Arthur iniziano ad avere dei ripensamenti su quella loro fuga e così decidono di tornare sui propri passi. L’uomo convince Charlotte a tornare a casa e a prendersii cura della sorella Mike, mentre lui non può che tornare da suo figlio con il quale decide di instaurare un legame profondo.

© Riproduzione Riservata.