IL POTERE DI ELECTRO/ Su Rai 2 il film diretto da Marc Webb con Andrew Garfield (18 aprile 2017)

Il potere di Electro

IL POTERE DI ELECTRO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 18 APRILE 2017: IL CAST - La programmazione di Rai 2 prevede la messa in onda nella prima serata di questo martedì 18 aprile del film di genere supereroi The Amazing Spider Man 2 – Il potere Electro (titolo originale The Amazing Spider Man 2). Si tratta di un film americano del 2014 prodotto dalla Columbia Pictures in collaborazione con la Marvel Enterprises e distribuito nella sale cinematografiche e nel mercato dell’home video dalla Warner Bros. La regia è di Marc Webb con soggetto ovviamente tratto dia personaggi dei fumetti di Stan Lee e Stve Ditko e rivisto da Alex Kurtzman, Roberto Orci, James Vanderbit e Jeff Pinker i quali hanno anche sviluppato la sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Hans Zimmer, Pharell Williams e Johnny Mar, il montaggio è stato realizzato da Pietro Scalia mentre i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Deborah Lynn Scott. Nel cast sono presenti Andrew Garfield, Jamie Foxx, Emma Stone, Dane DeHaan, Colm Feore e Felicity Jones.

IL POTERE DI ELECTRO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 18 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista Spider-Man (Andrew Garfield) diviso dal proprio conflitto interiore della sua quotidiana e normale vita da cittadino qualsiasi nelle vesti di Peter Parker e l’importante e deciso ruolo nonché peso di responsabilità che ha come Spider- Man. Mentre Peter Parker ama trascorrere del tempo in maniera gioiosa e felice con Gwen (Emma Stone), Spider-Man prova molto piacere ed emozione a lanciarsi giù per i grattacieli di New York alla ricerca di un qualcosa o qualcuno da salvare. Tuttavia il suo essere eroe gli porta però un notevole bagaglio da sopportare: dover riuscire a sventare qualsiasi evento negativo e funesto pur di salvare i propri concittadini. Ora in questo momento così particolare della sua vita, Spider-Man sente che una minaccia misteriosa e più grande di lui è in agguato. Peter Park infatti si ritrova a dover fronteggiare Electro (Jamie Foxx) che a suo avviso sembra un nemico differente dagli altri. Infatti mentre nelle altre occasioni di pericolo Spider-Man aveva fronteggiato il nemico con forza e determinazione riuscendo ad eliminare i pericoli nella città, ora è molto difficile riuscire a cavarsela in quando comprende sin da subito come il suo nemico è più potente di lui. Così quando fa ritorno in città il suo amico di vecchia data Harry Osborn (Dane DeHaan), Spider-Man prende coscienza che vi è qualcosa che in qualche modo accomuna tutti i suoi nemici ed ossia la OsCorp.

IL POTERE DI ELECTRO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 18 APRILE 2017: CURIOSITA' - Il film ha ottenuto un ottimo incasso ai botteghini pari a circa 710 milioni di dollari in tutto il mondo tuttavia non riuscendo a straordinario quanto fatto dal primo capitolo della saga. Il principale protagonista della pellicola è l’attore britannico ma con cittadinanza americana Andrew Russell Garfield nato a Los Angeles nell’anno 1983. Dopo essere stato protagonista di alcune serie televisive come Swinging e Sugar Rush, ha esordito sul grande schermo nell’anno 2007 nel film Leoni per agnelli diretto da Robert Redford. Grande successo ha ottenuto anche per la sua interpretazione nella pellicola Boy a di John Crowley. Tra gli altri film con cui ha lasciato un segno tangibile del proprio talento ricordiamo Non lasciarmi di Mark Romanek, The Social Network di David Fincher e nel 2016 è stato protagonista ai botteghini con ben due pellicole: La battaglia di Hacksaw Ridge e Silence.

