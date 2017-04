IL SEGRETO / Anticipazioni spagnole 19 aprile: Raimundo colpisce duramente Francisca, è la fine?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 19 APRILE: RAIMUNDO COLPISCE FRANCISCA E... - Saranno tempi duri quelli che attenderanno Raimundo e Donna Francisca nelle puntate spagnole de Il Segreto. Le gravi conseguenze dell'attentato hanno reso il padre di Emilia particolarmente violento, al punto che domani lo vedremo muoversi costantemente, provando persino a scendere dal letto. Donna Francisca sarà molto preoccupata per quello che potrebbe accadere nel caso in cui il fidanzato dovesse ritrovare le forze, riuscendo a muoversi liberamente, e non si sbaglierà: non appena l'uomo si sentirà meglio, si trasformerà in una vera e propria furia e si dirigerà verso la Montenegro colpendola violentemente. Le sorti saranno appese ad un filo, le darà il colpo di grazia? Mentre alla villa le cose si metteranno male per Donna Francisca, alla Miel Amarga Cristobal non se la passerà molto meglio: dopo avere sentito il pianto di un bambino proveniente da una stanza non accessibile, il perfido uomo chiederà che esso venga abbattuto per capire cosa si nasconda dietro di esso. Troverà le domande cercate?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 19 APRILE: HERNANDO SI SENTE IN COLPA, BASTERA'? - I problemi saranno solo all'inizio per Camila e Hernando nella puntata spagnola de Il Segreto di domani. Dos Casas, infatti, si sentirà profondamente in colpa per il bacio scambiato con Lucia durante l'assenza della moglie e vorrà mettere in chiaro la situazione: le dirà che nulla di tutto questo dovrà succedere, confermando l'assoluta fedeltà nei confronti di Camila. Lucia cercherà di sminuire la situazione e affermerà che in effetti si è trattato soltanto di un bacio tra loro. Ma sarà questo soltanto l'inizio della strategia della terribile cubana: quando Camila chiamerà di casa per parlare con il marito, la sua amica distoglierà l'attenzione di Hernando, affermando di essere rimasta vittima di un piccolo infortunio. Poco dopo, confesserà all'uomo di essere rimasta colpita da lui fin dall'inizio ma di essere consapevole dei veri sentimenti che lui prova per Camila. A queste parole però non faranno seguito i fatti: passerà solo qualche ora e Lucia si presenterà nella stanza di Dos Casas, con le peggiori delle intenzioni.

