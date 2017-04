IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: arrivano Saul e Prudencio, cosa li legherà a Donna Francisca?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 18 APRILE: CAMILA DELUSA DA SEVERO- Doppio appuntamento oggi per Il Segreto, che va in onda sia alle ore 16:20 che alle ore 21:15 circa. La telenovela spagnola si riconferma un vero jolly nel palinsesto di Mediaset che la sposta costantemente da un giorno all'altro della settimana, mantenendo gli ascolti sempre al top. Nei due appuntamento odierni si tornerà a parlare delle mancate dichiarazioni di Hernando, che non aveva informato Severo dei rischi che poteva correre. Mentre Santacruz sarò furioso con lui, continuando a meditare vendetta, Hernando dovrà fare i conti con la delusione di Camila, che chiederà nuove spiegazioni al marito. Dos Casas ammetterà le sue colpe, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad arrivare a tanto, affrontando i duri rimproveri di Camila. Ma alla Miel Amarga, Severo non se la passerà molto meglio, tanto che Sol e Lucas decideranno di allontanarsi da lui, lasciando la tenuta. Anche Candela e Carmelo continueranno ad essere profondamente arrabbiati per il modo in cui Severo è stato manipolato da Francisca.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVI ARRIVI A PUENTE VIEJO - I telespettatori de Il Segreto sono soliti conoscere nuovi personaggi, destinati a causare importanti capovolgimenti di fronte, causando problemi ai protagonisti della telenovela. Sono trascorse solo poche settimane dall'entrata in scena nelle puntate spagnole di Lucia, diventata poi vera antagonista di Camila, e Marcela, futura sposa di Matias. Molto presto ci sarà modo di conoscere altri due personaggi, destinati ad interagire soprattutto con Donna Francisca. Si tratterà di Saul, interpretato dall'attore Ruben Bernal, e suo fratello Prudencio, che avrà il volto di Jose Milan. Il loro ruolo per il momento è top secret: è noto soltanto che la coppia avrà la tendenza a mettersi nei guai da soli e che i due interpreti hanno da poco cominciato le riprese della telenovela. Quale mistero porteranno con sè? Si tratterà di due malintenzionati o di due personaggi legati al passato di Donna Francisca?

