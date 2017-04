INDOVINA CHI/ Su Canale Nove il film diretto da Kevin Rodney (18 aprile 2017)

Indovina Chi, In onda su Canale Nove

INDOVINA CHI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 18 APRILE 2017: IL CAST - Il film Indovina chi (il titolo originale è Guess Who) è una pellicola comica del 2005 diretta dal regista Kevin Rodney. Nel cast Bernie Mac, Ashton Kutcher, Zoe Saldana, Judith Scott e Hal Williams. La storia è stata liberamente tratta dal film del 1967 dal titolo Indovina chi viene a cena.

INDOVINA CHI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 18 APRILE 2017: LA TRAMA - Simone Green, interpretato da Aston Kutcher, sta affrontando un periodo molto complesso della sua vita in quanto ha appena perso il lavoro. Percy Jones, interpretato da Bernie Mac, è un ricco uomo d'affari di colore autoritario e pieno di se. Vive una vita agiata e tranquilla ed è convinto, in ogni situazione che si presenti, di aver ragione. Cerca di mantenere ogni aspetto della sua esistenza sotto controllo, compresa la vita e le scelta di sua figlia Theresa. Subirà un durissimo colpo quando, durante in occasione della cerimonia per il 25° anniversario di matrimonio con sua moglie, Percy conoscerà il nuovo fidanzato della figlia, che purtroppo è bianco. Simon, che purtroppo non ha mai conosciuto suo padre che lo ha abbandonato quando era ancora un bambino, dovrà affrontare mille peripezie pur di rimanere assieme a Theresa. Bernie lo sottoporrà a battute, inganni e trabocchetti di ogni genere pur di interrompere la relazione tra lui e Theresa. Il film terminerà ovviamente con un happy ending e con una riappacificazione tra Simon ed il suo futuro suocero.

INDOVINA CHI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 18 APRILE 2017: CURIOSITA' - Il film Indovina chi è riuscito ad incassare circa ottanta milioni di euro al box office. La trama ha completamente stravolto quella di Indovina chi viene a cena, film del 1967 interpretato da Spencer Tracy, Sidney Poitier e Kathrine Hepburn. In Indovina chi l'ospite indesiderato è bianco, mentre nella pellicola originaria era di colore. Di conseguenza la famiglia intollerante che non desidera accettarlo è afroamericana. I piani di analisi sono dunque completamente contrapposti. Questo remake è decisamente godibile e ricco di humor e simpatiche gag. Un film decisamente intelligente che fa riaffiorare il tema dell'intolleranza razziale che in America è purtroppo di grande attualità. Prima dell'inizio delle riprese del film Aston Kutcher suggerì di rendere il suo personaggio ebreo e la famiglia della protagonista femminile di origine cattolica e dunque di spostare il conflitto su un aspetto religioso e spirituale. Ma l'idea non entusiasmò la produzione che decise di rimanere sull'ambito della discriminazione razziale invertendo i ruoli rispetto al film del 1967. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane nell'agosto del 2005. La fotografia è stata curata da Karl Walter Lindenlaub, le musiche da John Murphy, le scenografie da Paul Peters ed il soggetto da William Rose.

