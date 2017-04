Isola dei Famosi 2017/ Ed. 12, news: la folla in delirio per Malena, video (oggi, 18 aprile)

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: LA FOLLA IN DELIRIO PER MALENA, VIDEO - Malena Mastromarino è stata spesso al centro delle tante polemiche dell'Isola dei Famosi 2017 a causa della sua amicizia con Nancy Coppola, un legame sincero che però non ha convinto gli altri naufraghi, che hanno accusato le due donne di agire nell'ombra con strategie a oggi non ancora del tutto chiare. Malena, però, ha già dimenticato quelle accuse e, giorno dopo giorno, non fa che dedicarsi alla notorietà che le ha regalato la permanenza in Honduras. Negli ultimi giorni, la "musa di Rocco Siffredi" ha raggiunto Napoli per incontrare Nancy Coppola, con la quale ha dato vita a un piccolo evento per incontrare i tanti fan che hanno seguito le loro avventure nel reality di Canale 5. Malena, però, è tata accolta da una folla di persone in delirio, determinate a ottenere un autografo o, semplicemente, un selfie in sua compagnia. "Ragazzi voglio ringraziare Nancy e tutta Napoli per la calorosissima ospitalità... siete fantastici!!! W Napoli!!!", ha scritto l'attrice su Instagram. Per visualizzare il suo filmato potete cliccare qui.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: GIACOMO URTIS NOSTALGICO SUI SOCIAL, VIDEO - Anche Giacomo Urtis non dimentica le sue avventure sull'Isola dei Famosi 2017 e, con un video condiviso su Instagram, ha rivelato ai suoi numerosissimi fan di aver sognato di recente proprio il suo percorso a Cayo Cochinos. Il chirurgo dei vip, che sui social alterna le immagini del suo lavoro agli scatti honduregni, non ha fatto mistero di pensare ancora a ciò che è stato, rivelando anche un pizzico di nostalgia per quella che sarebbe potuta diventare una delle esperienze più forti della sua vita. "Stanotte ho sognato tutto ciò last night dreamed this! esperienza unica..", ha scritto l'ex naufrago sui social e il breve filmato, nel giro di poche ore, ha collezionato un ampio numero di like. Dopo l'uscita dal reality, causata da una nomination forse del tutto inaspettata, Giacomo Urtis sente la nostalgia delle bianche spiagge dell'Honduras? Sembrerebbe proprio di sì. Cliccate qui per visualizzare il filmato.

© Riproduzione Riservata.