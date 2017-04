L'Onore e il Rispetto 5 - Ultimo Capitolo/ Anticipazioni quarta puntata: Rosalinda e Ettore sempre più uniti

L'Onore e il rispetto 5

L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI E NEWS QUARTA PUNTATA: PROSEGUE LA SCALATA DI ETTORE E ROSALINDA - Mentre Tonio Fortebracci si appresterà al suo lungo viaggio in Svizzera per entrare nuovamente in possesso del tesoro della Mafia, Rosalinda e Ettore proseguiranno la loro pericolosa scalata all'organizzazione. La coppia sarà più unita che mai e non si tirerà indietro di fronte ad importanti affari leciti e illeciti. Sarà la fine per Trapenese, le cui minacce nei confronti della nipote restano da tempo inascoltate? Nel frattempo Tonio cercherà di portare a termine la sua vendetta verso tutti coloro che hanno distrutto la sua famiglia e si recherà a Roma affrontare il ministro legato ai loschi affari proprio di Trapanese. Anche questa personalità vorrebbe vedere Tonio morto ma quest'ultimo riuscirà a precederlo, ricordando nuovi particolari del suo doloroso passato? Niente e nessun potrà fermare il padrino, tornato ad essere l'uomo potente e ricco di un tempo, anche se un nuovo incontro potrebbe renderlo fragile come non mai...

L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI E NEWS QUARTA PUNTATA: UN NUOVO AMORE PER TONIO? - L'onore e il rispetto 5, Ultimo capitolo tornerà venerdì 21 aprile per la quarta e appassionante puntata. Sarà il giro di boa per la serie costituita da otto puntate, che segneranno anche l'epilogo (come riporta senza lasciare dubbi il titolo) delle vicende di Tonio Fortebracci. Il protagonista interpretato da Gabriel Garko si preparerà a compiere la sua mossa, entrando in possesso del denaro appartenuto alla Mafia: il ricordo del codice del conto non gli farà perdere tempo, inducendolo a partire immediatamente per la Svizzera. Qui avrà la conferma dei suoi ricordi e riuscirà ad ottenere tale incredibile tesoro. Grazie ad esso sarà nuovamente un uomo potente e ben presto si troverà ad avere a che fare con importanti personalità del mondo della finanza e della politica. Ma non si parlerà soltanto di incontri di lavoro per l'amatissimo protagonista di questa serie: ben presto, infatti, arriverà per Tonio il momento di incontrare una donna che sconvolgerà la sua vita, anche se entrambi non se ne accorgeranno. Nel frattempo continuerà anche la guerra privata di Tonio, pronto a compiere la sua vendetta. Per raggiungere il suo obiettivo potrà ancora contare sulla poliziotta Daria Bertolaso, alla ricerca di prove che confermino la collisione delle persone 'per bene' con la Mafia. Ma anche queste sue ricerche potrebbero causare a lei e ai suoi collaboratori dei grossi problemi...

