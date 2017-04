LA FIDANZATA DI PAPA’/ Su Rete 4 il film diretto da Enrico Oldoini con Massimo Boldi (18 aprile 2017)

La fidanzata di papà In onda su Rete 4

LA FIDANZATA DI PAPA’, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 APRILE 2017: IL CAST - La programmazione di Rete Quattro prevede per la prima serata di questo martedì 18 aprile un appuntamento all’insegna del divertimento grazie all’esilarante commedia La fidanzata di papà. Si tratta di un film italiano prodotto dalla Medusa film che ne ha anche curato la distribuzione con la collaborazione della Mari Film. La regia è di Enrico Oldoini che ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura con la collaborazione di Paolo Costella, il montaggio è stato eseguito da Bauro Bonanni, le musiche della colonna sonora sono state composte da Alessandro Molinari mentre i costumi utilizzati sul set sono stati disegnati da Giuseppe Tramontano. Nel cast Massimo Boldi, Biagio Izzo, Loredana De Nardis, Davide Silvestri, Enzo Salvi e Simona Ventura.

LA FIDANZATA DI PAPA’, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 APRILE 2017: LA TRAMA - In questo film il protagonista assoluto è un uomo di nome Massimo (Massimo Boldi) che da poco ha dovuto affrontare la morte della propria adorata moglie e ora si ritrova da solo a dover gestire i suoi due figli, Lara (Loredana De Nardis) e Matteo (Davide Silvestri) anche se quest’ultimo studia e vive a Miami. Proprio a Miami il bel Matteo si imbatte in una affascinante ragazza di nome Barbara (Martina Pinto) della quale si innamora perdutamente. Di lì a poco il fidanzamento, tra di loro c’è subito affinità e una certa attrazione fisica. Infatti ben presto Barbara rimane incinta. La gravidanza scorre tranquilla finché arrivato il giorno del parto si scopre che il bambino è nero. Da questo momento si scatena il panico e lo stupore tra genitori e nonni, tutti iniziano a sospettare di Barbara rea di aver avuto qualche storia parallela a quella con Matteo e di essere quindi rimasta incinta. In realtà però ben presto si scoprirà che la povera Barbara non ha tradito affatto Matteo ma si tratta di qualcosa di genetico. Inoltre man mano che trascorrono il tempo a Miami la madre di Barbara, Angela (Simona Ventura) una donna molto ricca ed affermata nel proprio lavoro e Massimo sembrano piacersi ed innamorarsi. Tuttavia Massimo dovrà fare i conti con la sua fiamma Luminosa (Teresa Mannino) che è rimasta in Italia.

LA FIDANZATA DI PAPA’, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 APRILE 2017: CURIOSITA' - Tra i protagonisti di questo divertente film italiano c’è l’attrice Loredana De Nardis, nata a Frosinone nel 1974. Un’artista che ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico verso la fine del primo decennio degli anni Duemila. In particolare ha esordito sul grande schermo nel 2007 nell’ambito del film commedia Matrimonio alle Bahamas per la regia di Claudio Risi e nel quale recita al fianco dello stesso Massimo Boldi senza dimenticare Biagio Izzo e Enzo Salvi. Al fianco dello stesso attore milanese prenderà parte al film di Paolo Costella, A Natale mi sposo, dove nel cast c’è anche Vincenzo Salemme. In realtà la De Nardis ha sempre recitato in film in cui il protagonista è Massimo Boldi come Matrimonio al Sud, Matrimonio a Parigi, Ma tu di che segno sei?, La coppia dei campioni e Un Natale al Sud. Nel 2008 ha preso parte a Un ciclone in famiglia e nel 2012 al film tv Natale a 4 zampe.

