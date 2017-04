LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA/ Su La5 il film diretto da Nick Cassavetes (18 aprile 2017)

Le pagine della nostra vita In onda su La5

LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 18 APRILE 2017: IL CAST - Questa sera, martedì 18 aprile a partire dalle ore 21,10 viene mandato in onda sulle frequenze di La Cinque il film di genere sentimentale Le pagine della nostra vita (titolo originale The Notebook). Si tratta di una pellicola americana del 2004 prodotta e distribuita dalla casa cinematografica O1 Distribution, per la regia di Nick Cassavetes, soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Nicholas Sparks e con la sceneggiatura che è stata adattata per la versione cinematografica da Jan Sardi e Jeremy Leven. Il montaggio è stato realizzato da Alan Heim, le musiche della colonna sonora sono state composte da Aaron Zigman mentre nel cast ci sono Ryan Gosling, Gena Rowklands, Rachel McAdams, James Garner e James Marsden.

LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 18 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato negli anni quaranta quando una giovane donna di nome Allie Hamilton (Rachel McAdams) giunge nella bella e ridente cittadina di Seabrook situata nel Nord Carolina. Allie è arrivata con la sua famiglia per trascorrere in quello splendido posto tutta l’estate. Nonostante la ragazza sia ancora molto giovane, quando incontra un ragazzo del posto, un certo Noah Calhoun (Ryan Goslin) rimane immediatamente attratta da lui da innamorarsene perdutamente. Lo stesso fa Noah il quale comprende sin da subito che è proprio Allie la donna della sua vita e che nonostante la loro giovane età vuole trascorrere tutta la sua vita con lei. Tuttavia iniziano i primi problemi quando si scoprono le origini molto povere di Noah essendo un semplice operaio a differenza di Allie che invece proviene da una famiglia molto benestante e possidente. Nonostante ciò l’amore tra loro è molto forte e questo permette di superare ogni cosa. Man mano che passano i giorni, le settimane e i mesi il loro legame si fa sempre più profondo e sincero da divenire inseparabili. Tuttavia la seconda guerra mondiale li dividerà in quanto l’improvviso scoppio della guerra li costringe a dividersi. Nei loro cuori però rimarrà sempre traccia dell’altro cosicché Allie nonostante sia fidanzata con Lon un soldato che ha conosciuto quando ha prestato il suo servizio come volontaria all’interno di un ospedale militare, decide di tornare a Seabrook per capire se ha affettivamente dimenticato l’amore della sua vita.

LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 18 APRILE 2017: CURIOSITA' - In questo film il ruolo del principale personaggio femminile è stato affidato alla celebre attrice americana Virginia Cathryn Rowlands in arte Gena Rowlands. Nata a Madison nel giugno del 1930 nell’anno 2016 è stata premiata con l’Oscar alla carriera ed in precedenza ha ottenuto due Nomination con Miglior attrice per i film Una moglie e Gloria – Una notte d’estate. Dopo aver lavorato nei primi anni della propria carriera in televisione per alcune serie televisive molto in voga negli anni Cinquanta, ha esordito sul grande schermo nell’anno 1958 nel film di Josè Ferrer, L’alto prezzo dell’amore. L’anno seguente ha quindi recitato in Ombre di John Cassavetes. Sono state tantissime le carriere di successo in cui ha preso parte come Gli intoccabili, La sera della prima, La tempesta, Un’altra donna di Woody Allen, Qualcosa di cui sparlare, Scherzi del cuore e tanti altri ancora.

