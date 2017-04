Lo Strego

Lo Strego Vs Morgan, "Non sono stupito di quello che è accaduto": ecco le sue parole - Ad Amici 2017 in questi giorni è successo di tutto. Morgan ha dato spettacolo nell'ultimo serale costringendo Maria De Filippi e la sua redazione a prendere dei seri provvedimenti su richiesta dei ragazzi della squadra bianca che sono finiti in crisi per via del loro coach. Riccardo e Shady hanno chiesto a gran voce la sua sostituzione soprattutto quando Morgan non si è presentato da loro la stessa sera dopo la registrazione del serale e nemmeno nei giorni a seguire mandando un suo collaboratore al suo posto. I ragazzi non solo erano stufi delle polemiche ma anche del non lavoro fatto in queste settimane. Morgan mandava loro dei pezzi senza contestualizzare nulla, diceva no alle loro proposte senza nemmeno ascoltare e la conferma arriva anche da uno che ne ha fatto le spese proprio nei primi serali di Amici e sin dalla scelta delle squadre.

Naturalmente stiam parlando de Lo Strego. Sono in molti quelli che avrebbero voluto rivederlo in gara con un ripescaggio ma nessuno di loro è stato accontentato. In un'intervista rilasciata all’emittente radiofonica “Radio Free Station” proprio ieri sera, il cantautore ha confermato le parole dei compagni e della stessa Maria De Filippi dichiarando: "Non sono stupito di quello che è accaduto con Morgan. Le rimostranze che hanno avuto Shady, Mike e Sebastian, le ho avute anche io durante la seconda settimana…non c’era confronto. Lui ribaltava sempre la situazione puntualizzando le sue competenze artistiche" e ancora "In passato è stato uno dei miei punti di riferimento artistici ma a livello umano non ci siamo trovati".

