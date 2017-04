MARIARITA SALINO E LUCA LANTIERI/ Si sono lasciati? Una foto riempie i fan di dubbi (Temptation Island)

Mariarita Salino (foto da Instagram)

MARIARITA SALINO E LUCA LANTIERI, SI SONO LASCIATI? UNA FOTO INSOSPETTISCE I FANS (OGGI, 18 APRILE 2017) - Il pubblico li ha conosciuti l’estate scorsa, all’interno del reality delle coppie Temptation Island in onda su Canale 5: stiamo parlando di Luca Lantieri e di Mariarita Salino, che - nonostante alcuni ostacoli sul percorso - durante il falò finale avevano deciso di lasciare la trasmissione uno al fianco dell’altro, come una coppia, pronti a rimettere il loro amore in pista. In molti hanno continuano a seguirli, sostenendoli e appassionandosi ancor di più alla loro relazione: una recente fotografia pubblicata su Instagram da Mariarita, però, ha sollevato alcuni dubbi da parte dei fans. Poco prima di Pasqua la fidanzata di Temptation Island ha festeggiato in compagnia i suoi 30 anni, organizzando una cena carica di allegria e alla quale erano presenti più di quindici persone: “Buona cena a noi” ha scritto Mariarita “#Happybdaytome#30”.

Il grande assente nello scatto pubblicato su Instagram, però, è proprio Luca. Qualcuno - dall’occhio attento - ha subito notato il dettaglio, e tra i followers si è fatta strada l’ipotesi di una rottura tra i due volti che aveva preso parte alla trasmissione dell'ammiraglia Mediaset. Mariarita Salino e Luca Lantieri si sono davvero lasciati? O c’è un’altra spiegazione? Il tempo, forse, ci darà una risposta più certa… Clicca qui per vedere l’immagine condivisa da Mariarita nel giorno del compleanno, direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.