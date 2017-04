MASTERCHEF ITALIA 5/ Anticipazioni: le selezioni, chi comporrà la MasterClass? (puntata 18 aprile 2017)

MasterChef Italia

MASTERCHEF ITALIA 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 APRILE 2017: LE SELEZIONI - Si riaccendono i riflettori tra i banconi delle cucine di MasterChef Italia: pochi giorni fa si è conclusa su Sky Uno la prima edizione dedicata alle Celebrity (con la vittoria di Roberta Capua), ma a partire da oggi - martedì 18 aprile 2017 - Cielo trasmetterà in chiaro la quinta edizione del cooking talent show. Quattro i giudici ancora in pista, dal momento che l’addio di Cracco è avvenuto al termine della sesta edizione: il celebre chef, insieme ai colleghi Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo e a Mister Joe Bastianich, è pronto per osservare e assaggiare le creazioni degli aspiranti concorrenti. Ancora aspiranti, dal momento che più tardi - in prime time - si partirà proprio dalla fase di selezioni del programma: solamente in 100 sono riusciti ad arrivare di fronte ai palati attenti dei giudici. Tutti loro saranno chiamati a cucinare un piatto che rappresenti al meglio la loro personalità, ma solo chi otterrà almeno tre sì potrà passare alla fase successiva.

Chi vuole ottenere il tanto ambito grembiule sa bene che dopo i banconi, sarà il turno dell’hangar: in questa fase, coloro che sono passati con tutti e quattro sì da parte di Barbieri, Cannavacciuolo, Bastianich e Cracco saranno messi alla prova nella preparazione di una zuppa di verdure. Un piatto apparentemente semplice, che consentirà di operare un’ulteriore scelta, e di regalare al pubblico i primi nomi di coloro che andranno a comporre la MasterClass. I rimanenti aspiranti chef saranno invece divisi in diverse file: ogni giudice assegnerà un determinato ingrediente (dalle melanzane di Cracco alle vongole di Joe Bastianich), protagonista del piatto che servirà agli sfidanti per agganciare un posto nella trasmissione. Al termine, tutti i nomi dei 20 volti della quinta edizione di MasterChef Italia saranno finalmente svelati: curiosi?

© Riproduzione Riservata.