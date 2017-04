Matilde Gioli/ L'attrice è Cecilia in "Di padre in figlia": le affinità col personaggio e l'amore

Matilde Gioli

Matilde Gioli, l'attrice interpreta la bella Cecilia in "Di padre in figlia": le affinità col personaggio - Matilde Gioli nella nuova fiction di RaiUno "Di padre in figlia" - in onda dal 18 aprile - veste i panni di Cecilia, una studentessa che gestisce il giornale dell’Università Bocconi. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Matilde svela di avere alcune affinità con il suo personaggio: «Oltre all’accento milanese ci unisce la determinazione, la forte personalità e la voglia di indipendenza. - confessa l'attrice, che continua - Cecilia lotta contro il pregiudizio maschile. Viene trattata un po’ come una bambola, e lei vorrebbe invece essere notata anche per altro. A fatica riesce nel suo intento: prende in mano le redini del giornale universitario e diventa un punto di riferimento per gli studenti». A differenza di Cecilia, però, Matilde dichiara di non essere "una bambola" e di essere sempre determinata nel non farsi trattare come tale, ma farsi invece apprezzare per altre caratteristiche non fisiche.

Matilde Gioli, l'attrice interpreta la bella Cecilia in "Di padre in figlia": a ricerca dell'amore - Quando si entra nel privato di Matilde Gioli si arriva a parlare anche di amore, e l'attrice confessa di essere molto determinata in questo campo e sicuramente «molto di più col passare del tempo. L’esperienza per fortuna o sfortuna indurisce. Ho sviluppato una forma di determinazione che non serve a proteggermi, ma a capire chi desidero al mio fianco». Quando poi a Vanity Fair le si chiede come dovrebbe essere un uomo per farla innamorare follemente, Matilde Gioli confessa di cercarne uno un pò "anacronistico" rispetto a quello di oggi: «Sto cercando un uomo che non sia una prima donna. Che abbia delle caratteristiche quasi ancestrali del vero maschio alfa. Un po’ come ai tempi delle caverne. - poi conclude con un ultimo chiarimento su questo aspetto -Vorrei che ci fosse una distinzione ben netta tra i ruoli dell’uomo e della donna. Oggi invece è tutto un po’ troppo fluido».

