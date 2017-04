Morgan cacciato da Amici 2017/ Chi ha ragione? Parlano Ambra Angiolini, Belen e Simona Ventura

Morgan cacciato da Amici 2017

Morgan cacciato da Amici 2017, la decisione di Maria De Filippi è giusta? Parlano Simona Ventura e Belen Rodriguez - Il caso Morgan non si è ancora chiuso. Stavolta a dare la propria opinione sulla sua "cacciata" da Amici di Maria De Filippi sono il giudice Ambra Angiolini, Simona Ventura e Belen Rodriguez. La conduttrice e la showgirl argentina lo fanno nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi, dove si schierano dalla parte di Maria De Filippi. «Conosco bene Morgan, a “X Factor” eravamo io, lui e Mara Maionchi. - esordisce la Ventura - So la fatica che ha fatto Maria (De Filippi, ndr) con Morgan, lavoriamo nella stessa squadra, ha messo tutta se stessa e tutta la sua pazienza, ma lui è andato oltre. - così aggiunge - È il giudice di talent che ha vinto di più al mondo, ma deve capire che i tempi sono cambiati, i ragazzi di oggi non capiscono i mezzi di ieri. E, quando non ti seguono più, vuol dire che è mancato qualcosa». Anche Belen Rodriguez pare essere dello stesso parere: «Morgan ha sbagliato nei toni, per me è un genio e lo sarà sempre, ma non sono d’accordo con certi suoi atteggiamenti e la macchina televisiva, purtroppo, porta a decisioni che sono inevitabili quando si supera il limite. Per me è un peccato, è una perdita, ma sono d’accordo con Maria».

Morgan cacciato da Amici 2017, la decisione di Maria De Filippi è giusta? Le parole di Ambra Angiolini - Nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, anche Ambra Angiolini - che da quest'anno è uno dei quattro giudici di Amici di Maria De Filippi - dice la sua sull'addio di Morgan al talent: "Lui è un artista che ama gli eccessi ed è uno 'scombinato' nella vita, ma si comporta in buona fede. Ha fatto con i ragazzi quello fa ogni giorno con se stesso. Destruttura tutto e tutti. - la riflessione poi continua - Ha fatto bene a metterli sull’attenti per evitare che pensassero di sentirsi già arrivati, io lo so perché è successo anche a me da piccola. Ma questi ragazzi non hanno gli strumenti per ricomporre i pezzi e dopo alcune settimane non li riconoscevo più. Questo epilogo in fondo lo avevo già immaginato due puntate fa: quando sei sempre a mille, superi un limite che può diventare un problema per tutti" conclude.

