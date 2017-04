Oroscopo Paolo Fox / Previsioni di oggi 18 aprile a LatteMiele: chi sale e chi scende

Paolo Fox, oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 18 APRILE 2017, A LATTEMIELE. CHI SALE E CHI SCENDE - Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Sale sicuramente il Toro che riesce a trovare degli stimoli in amore e nel lavoro grazie a una grande forza interiore. E' il momento di sfruttare questo cielo propizio per arrivare a delle situazioni interessanti. Sale anche il Cancro che è arrivato a un momento di svolta per la sua vita, grazie a delle soddisfazioni che riusciranno a regalare dei sorrisi e a cambiare in un certo senso la vita a qualcuno. Scende inevitabilmente l'Ariete che ha la mente affollata dai pensieri, questo porta a un nervosismo che di certo si riflette nei rapporti col prossimo. Percorso in declino anche per lo Scorpione che in questo periodo è assai insoddisfatto di come stanno andando le cose. Non ci si ferma un attimo e purtroppo spesso c'è un conto, salato, da pagare col destino. Attenzione anche alla salute perché se non ci si prende una pausa si può incorrere in dei problemi.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 18 APRILE 2017, A LATTEMIELE. NÈ CARNE NÈ PESCE - Attenzione alla situazione di alcuni segni zodiacali da considerare né carne né pesce nell'oroscopo di Paolo Fox all'emittente radiofonica LatteMiele. Il segno che vive più di tutti questa condizione è sicuramente l'Acquario che nonostante un Marte fortemente dissonante riesce a trovare sul suo percorso degli ostacoli molto difficili da scavalcare. Bisogna aspettare un po' di tempo per arrivare a un cambiamento che si possa considerare davvero positivo. I Gemelli invece hanno una situazione astrologica un po' complicata, ma nonostante questo riescono a ritrovare forza e dedizione per guardare avanti in maniera intelligente. C'è la possibilità che i meriti vengano riconosciuti e che ci si trovi di fronte a delle sensazioni che in passato venivano considerate un po' negative e che oggi invece sono osservate sotto una luce assai diversa. Il consiglio è quello di muoversi sempre con grande calma e di evitare di fare scelte azzardate. La fretta è sempre cattiva consigliera e può indurre facilmente all'errore.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 18 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Torna Paolo Fox con il suo consueto appuntamento con l'oroscopo nella rubrica Latte e Stelle su LatteMiele. La giornata è piuttosto interessante per il Leone che riceverà i riconoscimenti che aspettava da tempo. Il Sole regala energia alla Vergine che riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi. Il Cancro è a un punto di svolta interessante della sua vita e può finalmente permettersi di sorridere. Lo Scorpione invece è insoddisfatto del momento, anche se un po' bloccato non riesce a fare quello che vorrebbe. Il Sagittario torna ad avere energia per riuscire a trovare la soluzione a diverse situazioni particolari. Anche in campo sentimentale si potrebbero avere presto dei risvolti interessanti anche grazie a dei nuovi incontri. I Gemelli non hanno un cielo molto incoraggiante, ma nonostante questo riusciranno a ritrovare fiducia in sé stessi per agire finalmente come da molto tempo vorrebbero fare. Momento di ansia e di tensione per l'Ariete che non riesce ad uscire da quello che sembra essere diventato un circolo vizioso. Marte dissonante per l'Acquario che può essere nervoso. Periodo di insofferenza per i Pesci per lo stesso motivo.

