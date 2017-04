PRETTY LITTLE LIARS / Anticipazioni USA, 7X11: chi si nasconde dietro A.D.?

Pretty Little Liars

PRETTY LITTLE LIARS 7B, ANTICIPAZIONI USA 7X11: DOVE ERAVAMO RIMASTI? LA TRAMA DEL NUOVO EPISODIO - La grande attesa sta per finire: le adorate ragazze bugiarde di Pretty Little Liars stanno per tornare alla grande. Prima di capire come si evolveranno le cose, forse è il caso di fare un piccolo salto nel passato con i riassunti di ciò che è successo nel corso dei precedenti episodi. Come ben sapete, da questa sera si apriranno i battenti della seconda parte della settima stagione che consacrerà anche la fine dell'intera serie. Scopriremo chi si nasconde dietro A.D.? Dieci episodi che, senza colpo ferire tracceranno i contorni della verità nella speranza di non deludere troppo gli estimatori della fortunatissima serie. Le battute finali dell'ultimo episodio, hanno messo in evidenza le dinamiche dell'incidente di Noel che ha visto coinvolti anche Toby e la sua fidanzata. Ma non finisce qui: Nicole è ancora viva, gli Haleb sono tornati insieme e la vera madre di Spencer è proprio Mary Drake.

Aria dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Ezra, scopre che la ex del (quasi) marito in realtà è ancora viva e, guardando il notiziario ha visto proprio Ezra e Nicole baciarsi e abbracciarsi. Hanna invece, si è convinta che dietro Noel Khan possa nascondersi la vera identità di A.D. e così, senza pensarci troppo lo rapisce facendo tutto da sola. Quanto Hanna viene ritrovata dagli altri, ha anche un chiarimento con Caleb passando con lui una bollente nottata d'amore: nozze in vista? Emily e Alision se la intendono fino a quando arriva in città Peige... e Spencer? Dopo le ricerche su A.D. e l'aiuto di Toby (con ultimo bacio di addio e relativa partenza), proprio il suo ex sarà vittima insieme alla fidanzata di un grave incidente stradale. Stasera negli USA, la serie andrà in onda con il suo 11esimo episodio che potrebbe proprio mostrare il volto del misterioso cattivo: chi si nasconderà dietro la sua maschera?

© Riproduzione Riservata.