QUANTICO 2 / Anticipazioni del 18 aprile 2017: Lydia è solo una pedina?

Quantico 2, in prima Tv assoluta su Fox

QUANTICO 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 18 aprile 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Quantico 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Fallenoracle". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: nel passato, Alex (Priyanka Chopra) cerca di convincere Owen (Blair Underwood) che Lydia (Tracy Ifeachor) fa parte dei terroristi, ma il formatore non gli crede. Visto che vuole delle prove, Alex raccoglie tutti gli indizi contro Lydia e li presenta ad Owen, a cui sottolinea che sta appositamente scegliendo di non vedere la verità. Intanto, Harry (Russell Tovey) incontra Pip (Bradley Rose), a cui chiede di accedere a dei dati segreti, e si mostra scocciato all'arrivo di Sebastian (David Lim). Nimah (Yasmine Al Massri) invece fornisce l'immunità a Leon (Aarón Díaz) perché consegni loro le prove contro il gruppo terrorista e gli suggerisce di riallacciare i rapporti con Dayana (Pearl Thusi). Alex riferisce in seguito tutto a Shelby (Johanna Braddy), ma scopre che Ryan (Jake McLaughlin) non ha mai parlato degli ultimi sviluppi dell'operazione. Owen istruisce invece le reclute sull'esfiltrazione, informandoli di una violazione dei sistemi dell'Intelligence tedesca e del fatto che avranno 24 ore di tempo per far uscire l'informatore hacker dal Paese. Mentre Ryan riceve un nuovo incarico, Leon cerca di ripristinare i rapporti con Dayana e scopre che Lydia ha fornito loro i dettagli di una persona da controllare in Germania. Una volta arrivati in Germania, le reclute scoprono che non esiste nessun hacker e che la risorsa è proprio Owen, che in quel momento si è già nascosto. Alex riesce a rintracciarlo, ma Ryan viene avvisato all'esterno da Dayana e Leon che l'operazione dell'AIC è iniziata e che dovranno allontanarsi. Alex viene quindi lasciata da sola, ignara di quanto sta succedendo, e scopre che Owen non ha alcuna intenzione di salvarsi. Nonostante il tentativo di portarlo fuori, entrambi vengono colpiti con il taser e Owen viene rapito. Nel presente, Harry viene interrogato e nota che il terrorista che ha di fronte non vuole realmente ucciderlo, scoprendo in seguito che si tratta di Ryan. Quando è il turno di Leon rispondere alle domande, Will () scopre che sta mentendo, ma si accorge anche che sta dando le risposte di qualcun altro. Il terrorista tuttavia vuole ucciderlo e Ryan ingaggia un corpo a corpo con lui, fino a che non è Will ad eliminarlo. Nel passato, Owen si imbatte sul fidanzato di una risorsa che l'ex agente ha fatto uccidere in passato e che non esita a puntargli l'arma contro. Owen lo incita a sparare, ma Alex convince il ragazzo ad andarsene. Nel presente, Alex si riunisce con Ryan ed organizzano l'esfiltrazione di tutti gli ostaggi prima che i terroristi usino le armi biologiche.

QUANTICO 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 APRILE 2017, EPISODIO 12 "FALLENORACLE" - Nel 12esimo episodio di Quantico 2, Owen istruisce le reclute ad andare sotto copertura in una delle sedi dell'NSA e cancellare le informazioni contenute nei database che li riguardano da vicino. L'AIC coinvolgerà ovviamente Ryan, Dayana e Leon in una nuova missione, mentre la parte più rischiosa spetterà a Alex e Harry. Quest'ultimo avrà un breve confronto con il suo passato, collegato al padre di Elliot, il suo amore defunto. Dayana invece decicerà di sabotare Leon, portando la Farm a decidere di toglierlo dalle fila delle reclute. Questo inciderà inevitabilente sulla relazione con Shelby, che non ha quindi più motivo di esistere. In un confronto aperto fra Alex e Carly emergeranno inoltre altri indizi che fanno intuire come il ruolo di Lydia sia ben diverso da quello su cui finora la traam sembra aver puntato i riflettori. Che la pedina assegnata a Sebastian nasconda molto di più di quanto voglia far credere? Durante la loro conversazione, Alex farà cenno, infatti, ad alcune morti causate dal Fronte di Liberazione.

© Riproduzione Riservata.