QUEL TRENO PER YUMA/ Su Iris il film diretto da James Mangold (18 aprile 2017)

Quel treno per Yuma, In onda su Iris

QUEL TRENO PER YUMA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 APRILE 2017: IL CAST - La programmazione di Iris offre per la prima serata di questo martedì 18 aprile la messa in onda del film di genere western Quel treno per Yuma (titolo originale 3:10 to Yuma). Una pellicola del 2007 remake dell’omonimo film uscito nelle sale cinematografiche nell’anno 1957, prodotto dalla Lions Gate Entertainment per la regia di James Mangold con soggetto di Elmore Leonard e sceneggiatura riadattata da Michael Brandt in collaborazione con Derek Haas e Halsted Welles. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Marco Beltrami, il montaggio è stato realizzato da Michael McCusker con la scenografia di Andrew Menzies mentre nel cast figurano Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lerman e Dallas Roberts.

QUEL TRENO PER YUMA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in Arizona, è il 1884 quando un uomo di nome Dan Evans (Christian Bale) torna come veterano dalla guerra civile e si trova costretto a dover fronteggiare tutta una serie di difficoltà. Nello specifico Dan Evans è proprietario di un allevamento che in questo momento non se la sta passando affatto bene a causa di una pesante e grave siccità che ha colpito la zona in cui si trova la propria fattoria. L’uomo allora visti i propri innumerevoli problemi decide di contribuire alla cattura di un pericoloso malvivente noto come Ben Wade (Russell Crowe) che è a capo di una banda che ha iniziato a prendere di mira tutti i corrieri della Southern Pacific Railroad. A Dan viene quindi chiesto di scortare, insieme ad altri uomini, proprio il malvivente per una cospicua somma di denaro. L’uomo infatti dovrà fare in modo che il fuorilegge giunga nella vicina città dove sarà immediatamente pronto un treno che lo porterà nel carcere speciale di Yuma. Dan e gli altri volontari sono ben consapevoli che tutta la banda di Ben Wade coglierà quest’ultima occasione per provare a liberare il proprio capo e lo farà a tutti costi. Dan comprende allora che l’impegno dovrà essere ancora maggiore, ma durante il viaggio che li conduce nella città di Contention, tra Evans e Wade inizia ad instaurarsi una profonda conoscenza, ciascuno inizia ad apprezzare e a rispettare la storia dell’altro, il tutto fino al momento in cui sta per arrivare il treno delle tre e dieci che condurrà il fuorilegge a Yuma, cosa che cambierà per sempre la propria vita.

QUEL TRENO PER YUMA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 APRILE 2017: CURIOSITA' - Questa pellicola oltre ad ottenere un ottimo successo per quanto concerne i botteghini ha anche portato a casa alcuni riconoscimenti tra cui la nomination ai Premi Oscar per la Miglior colonna sonora a Marco Beltrami e il Miglior sonoro a Paul Massey. A proposito di Marco Beltrami, si tratta di un compositore statunitense di chiare origini italiane nato a Long Island nell’anno 1966. Ha scritto la colonna sonora di diversi film di successo come nel caso di Scream di Wes Craven, Mimic di Guillermo Del Toro, Resident Evil di Paul W. S. Anderson, Hellboy di Guillermo Del Toro, Red Eye di Wes Craven, Omen – Il presagio, Nemico pubblico numero 1 – L’ora della fuga, Non avere paura del buio, La cosa, Legami di sangue – Deadfall, Wolverine – L’immortale, I Fantastici, Ben Hur e tantissimi altri ancora.

