RED/ Su Italia 1 il film diretto da Robert Schwenke con Morgan Freeman (18 aprile 2017)

Red, In onda su Italia 1

RED, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 APRILE 2017: IL CAST - Il palinsesto di Italia Uno ha in serbo per gli affezionati telespettatori per la prima serata televisiva di questo martedì 18 aprile la messa in onda del film di genere azione Red. Si tratta di un film del 2010 frutto di una collaborazione tra gli Stati Uniti d’America ed il Canada e per la precisione è stato prodotto dalla Di Bonaventura Pictures assieme alla Summit Entertainment mentre la distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’Home video in Italia è stato gestito dalla Medusa Film. La regia è di Robert Schwenke con soggetto tratto dalla novella grafica di Warren Ellis mente l’adattamento della sceneggiatura è stato realizzato da Jon Hoeber e Erich Hoeber. Il montaggio è di Thom Noble con le musiche composte da Christophe Beck mentre nel cast sono presenti tra gli altri Bruce Willis, Mary Louise Parker, John Malkovich e Morgan Freeman.

RED, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato intorno alle vicende di un ex agente della CIA, un certo Frank Moses (Bruce Willis) che dopo aver chiuso con la sua vita da agente segreto ha deciso di ritirarsi per condurre una esistenza tranquilla e per certi versi anche monotona e solitaria. Tuttavia l’uomo non ha chiuso i rapporti proprio con tutti, in quanto quotidianamente si sente con una donna di nome Sarah (Mary- Louise Parker) che lavora come impiegata in un ufficio pensioni e che Frank chiama tutti i giorni trovando ogni giorno una scusa diversa in quanto si è innamorato di lei. La cosa però non dispiace affatto a Sarah la quale giorno dopo giorno si lega sempre di più a Frank nonostante il loro rapporto soltanto per telefono. Tra i due allora nasce una profonda e sincera amicizia. Una notte però la tranquillità di Frank viene completamente sconvolta quando si ritrova alla sua porta un discreto numero di suoi potenziali assassini che vogliono eliminarlo a tutti i costi. Frank però grazie alla sua esperienza come agente nella CIA nonché al suo fermo coraggio e determinazione riesce per fortuna a salvarsi da questa imboscata. Comprende però di essere stato da sempre sorvegliato e che quindi anche Sarah potrebbe essere in serio pericolo. Così decide di raggiungerla più in fretta che può e la trascina con sé anche se la donna non vuole. Sarah viene allora informata da Frank del pericolo che stanno correndo, ma la donna dopo un attimo di titubanza si dice convinta di seguirlo e di assecondarlo su ogni cosa anche sul suo piano di ricomporre la vecchia squadra. Dopo una serie di indagini, riusciranno allora a comprendere che devono lottare contro il vice presidente degli Stati Uniti il quale ha deciso di eliminare tutti i possibili testimoni di un massacro che era accaduto in Guatemala.

RED, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 APRILE 2017: CURIOSITA' - La principale protagonista femminile di questo film è la bellissima attrice americana Mary Louise Parker. Nata a Fort Jackson nel 1962, la Parker ha ottenuto grande fama e visibilità soprattutto per le interpretazioni rese nella serie televisiva di successo Weeds e nella miniserie Angels in Ameirca, che le sono valse due premi ai Golden Globe. Per quanto concerne il mondo del cinema il suo esordio è avvenuto nell’anno 1989 nell’ambito della pellicola Signs of Life di John David Coles ed inoltre nello stesso anno ha recitato in Che mi dici di Willy? diretto da Norman Renè. Tra le principali pellicole a cui ha preso parte ricordiamo Il cliente, Pallottole su Broadway, Ritratto di signora, Red Dragon, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford e Comportamenti molto cattivi.

