STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il segreto, Red e La fidanzata di papà (martedì, 18 aprile 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 18 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 18 aprile 2017, le reti del Biscione propongono ai suoi telespettatori un'ampia scelta di programmi che certamente soddisfano il pubblico di casa. Canale 5 manda in onda in prima serata una nuova puntata de Il segreto, la soap operata più amata dagli italiani. Italia 1 si dedica invece all'azione con il film Red mentre Rete 4 manda in onda la commedia La fidanzata di papà. Sul resto dei canali Mediaset invece, sono previsti programmi di intrattenimento, film western, biografico e d'animazione. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Canale 5 andrà in onda la settima puntata de Il segreto, la soap opera spagnola entrata nei cuori dei telespettatori della rete, vedremo Gracia investigare sulla suocera perché le sembra riservarle troppe attenzioni, invece Carmelo, confesserà a Mencia tutto il suo amore, dal quale nascerà un bellissimo fidanzamento pubblico. In seconda serata sulla rete ammiraglia della Mediaset avremo invece Matrix, una nuova puntata di approfondimento sui temi più scottanti di attualità, a partire dalle 23.30. Su Italia 1 alle 21.10 verrà trasmesso il film di Red di Robert Schwentke, ispirato all'omonimo fumetto della DC Comics. Un ex agente della CIA interpretato da Bruce Willis, ritiratosi in tranquillità, intrattiene un rapporto telefonico con una centralinista sconosciuta, Sarah (Mary-Louise Parker). Ma la serenità dell'ex agente si interrompe bruscamente quando un commando assassino cerca di ucciderlo a casa sua. Bruce Willis dovrà lottare per rimanere in vita e sarà costretto a salvare anche la sua amata centralinista. Il film ha vinto anche il Golden Globe come migliore film drammatico. A seguire, sulla stessa rete, alle 23.30 ci sarà il film Bulletproof di Ernest Dickerson, l'amicizia tra un malvivente e un poliziotto sotto copertura tra scazzottate, dubbi morali e contraddizioni. Enrico Oldoini firma il film La fidanzata di papà, in onda alle 21.15 su Rete 4. Commedia divertente con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Simona Ventura. Il figlio di una coppia bianca nasce insolitamente nero, due generi si innamorano l'uno dell'altra, tra risate e gag, il film scorre via leggero. Alle 23.30 sulla stessa rete invece sarà l'ora dell'approfondimento culturale con La settimana porta, il programma di Alessandro Cecchi Paone su scienza, tecnologia, attualità e storia, che ogni settimana propone un approfondimento delle notizie più importanti. Su La 5, alle 21 andrà in onda il film drammatico Le pagine della nostra vita, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Un cast di prim'ordine con Ryan Gosling, Rachel McAdams e Sam Shepard. Due ragazzi si innamorano follemente l'uno dell'altro, ma la famiglia di lei porrà fine drasticamente alla loro unione. Però il destino deciderà diversamente per questo amore unico. Mediaset Extra invece manderà in onda Arcizelig alle 21.15, il meglio della comicità di Zelig in un paio d'ore di puro intrattenimento e risate a non finire. Su Iris invece alle 21 sarà la volta di Quel treno per Yuma, celeberrimo film del 1957, conservato nella National Film Registry, la biblioteca di film del Congresso degli Stati Uniti d'America per la sua rilevanza storica. Nel film spicca un giovane Glenn Ford nel ruolo del cattivo. Per i più piccoli su Boing alle 21 c'è il film di Shibayama con Doraemon, il celebre gatto che piace tanto ai più piccoli.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.13 Il segreto, soap opera.

Ore 23.30 Matrix, dibattito

Italia 1 ore 21.10 Red, film d'azione.

Ore 23.30 Bulletproof, film d'azione

Rete 4 ore 21.15 La fidanzata di papà, commedia.

Ore 23.30 La settima porta, programma culturale

La 5 ore 21.10 Le pagine della nostra vita, film drammatico

Mediaset Extra ore 21.15 Arcizelig, programma d'intrattenimento

Iris ore 21 Quel treno per Yuma, film western

Italia 2 ore 21.10 Dragon: la storia di Bruce Lee, film biografico

Top Crime ore 21.10 The Mentalist IV, serie tv

Boing ore 21 Doraemon Movie - Le mille e una notte, film d'animazione

© Riproduzione Riservata.