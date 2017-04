STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Di padre in figlia e The Amazin Spider - Man 2 (martedì, 18 aprile 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 18 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 18 aprile 2017, il palinsesto delle reti Rai appare ben organizzato, infatti, propone un'ampia scelta di programmi tra fiction, talk-show, opera e diversi film che variano nel genere. Rai 1 propone appunto la fiction Di Padre in figlia che andrà in onda in prima serata, Rai 2 invece si dedica alla messa in onda di un episodio di Spider - Man 2 e Rai 3 verrà invece occupato da #cartabianca. Non mancheranno gli appuntamenti con i film thriller e drammatici su Rai 4 e Rai Movie, documentario d'opera su Rai 5 e la serie tv su Rai Premium. Ma dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata Rai.

Debutta su Rai 1 la fiction Di padre in figlia, ambientata a Bassano del Grappa. Le puntate previste sono quattro. La trama si sviluppa seguendo le dinamiche della famiglia Franza a partire dagli anni cinquanta. Giovanni, il capofamiglia interpretato da Alessio Boni, padre di tre bambine e di Antonio, ultimogenito e unico maschio, non ha attenzioni che per quest'ultimo. Maria Teresa, la maggiore delle figlie i cui panni veste Cristiana Capotondi, patisce le scelte del padre e reagirà. Tema principale e filo rosso delle quattro puntate sarà l'imprenditoria al femminile. Su Rai Due va in onda il film del 2014 Il potere di Electro, secondo episodio delle avventure di Spider-Man.

Andrew Garfiel ed Emma Stone sono gli attori protagonisti e la regia è firmata da Marc Webb. Peter Parker dovrà questa volta affrontare un nemico capace di controllare l'elettricità. #cartabianca, il talk-show su Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer, toccherà temi diversi con due personalità che si affronteranno faccia a faccia sulla politica, con un duello tra altri due personaggi su un tema di attualità e con interviste esclusive a uomini e donne di spettacolo. Su Rai 4 va in onda Devil's knot - Fino a prova contraria, un film del 2013 diretto in America dal regista armeno Atom Egoyan. Colin Firth è l'avvocato difensore di un ragazzo che tutti in paese reputano colpevole di un atroce assassinio. Su Rai 5 è possibile seguire in diretta dalla Scala di Milano l'opera di Gioacchino Rossini La gazza ladra, di genere semiserio. Su Rai Movie viene trasmesso un film del 2012, Il mondo di Arthur Newman dal genere drammatica. Anche in questo film l'attore principale è Colin Firth, accompagnato da Emily Blunt. Arthur Newman è uno pseudonimo, una falsa identità che il protagonista acquista per sfuggire dalla sua vita, che lo deprime. La fuga lo conduce a vivere avventure significative che gli permetteranno di rileggere la sua esistenza. Infine su Rai Premium vanno in onda tre puntate della serie poliziesca Blue Bloods, giunta alla seconda stagione. I titoli delle tre puntate sono Il mestiere, Atto di fede e Genitori e figli.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 Di padre in figlia, fiction Rai Uno

ore 23.20 Porta a porta, intrattenimento

Rai Due ore 21.20 Il potere di Electro, film

Rai Due ore 23.50 21 Jump street, film

Rai Tre ore 21,15 #cartabianca, talk-show

Rai Tre ore 00.00 Tg3 Linea notte, notizie

Rai 4 ore 21.07 Devil's Knot - Fino a prova contraria, film

Rai 5 ore 19.55 La gazza ladra, opera

Rai Movie ore 21.20 Il mondo di Arthur Newman, film

Rai Premium ore 21.20 Blue Bloods, serie tv

