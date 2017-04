STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Quantico, Law & Order e 1992 (martedì, 18 aprile 2017)

programmi tv sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 18 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 18 aprile 2017, la piattaforma satellitare di Sky, ha preparato per i suoi abbonati un palinsesto ricco e vario che prevede un'offerta da non perdere! Per gli amanti delle serie tv c'è l'imbarazzo della scelta tra Quantico, Law & Order, 1992 e Younger. Sui canali dedicati al cinema invece, i film che verranno trasmessi accontenteranno davvero tutti i generi che vanno dalla commedia ai film di fantascienza e dal drammatico all'azione, non mancherà l'animazione per tutta la famiglia su Sky Cinema Family con Kung Fu Panda 3. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Fox alle 21 andrà in onda un nuovo episodio della seconda stagione di Quantico, la serie di Shonda Rhimes sul mondo delle spie. L'episodio 12 che andrà in onda è intitolato Fallenoracle, Alex e Owen rovistano fra le mails di Lydia e riescono a recuperare tutti i membri dell'AIC. Ma le reclute non possono star fermi, hanno già un'alta missione, entrare in una sede dell'NSA furtivamente e rubare informazioni. Ci riusciranno? Come procederanno le cose per Alex e Owen? Nell'episodio di Law & Order, dal titolo Diritto di scelta, che andrà in onda su Fox Crime alle 21.05, i nostri detective avranno a che fare con la difficile indagine su un omicidio. 1992 invece andrà in onda su Sky Atlantic alle 21.15, è il terzo episodio della prima e unica stagione della serie che vede come protagonista Stefano Accorsi. Younger andrà in onda su Fox Life alle 21, la serie di Darren Star è giunta alla sua seconda stagione. Nel quinto episodio che andrà in onda martedì dal titolo Jersey, Sure, vedremo Liza avvicinarsi sempre di più a Charles, mentre scopre che Thad tradisce Kelsey. Per chi invece è appassionato di show c'è Ceramicando su Sky Uno alle 21.20.

È un concorso per giovani ceramisti, dieci ragazzi si affrontano in sfide di tecnica e abilità per scoprire chi sia il più talentuoso ceramista fra loro. Quello che andrà in onda stasera, sarà il terzo episodio della prima stagione e vedrà l'eliminazione di uno dei concorrenti per il giudizio insindacabile di Kate Malone e Keith Brymer Jones. Per quanto riguarda invece la serata in famiglia con i bimbi più piccoli, il canale dedicato di Sky, Cinema Family, propone alle 21 Kung Fu Panda 3. Kai, perfido e temibile signore della Cina, scappa dalla sua prigione ed è pronto a conquistare il palazzo di giada. Solo Po, Kung Fu Panda, può sconfiggerlo, ma per farlo dovrà compiere un percorso alla ricerca di sè stesso e delle sue radici.

Le proposte cinematografiche continuano il film di fantascienza X-Men Le Origini: Wolverine, la divertente commedia Ci vediamo domani, ma anche il film drammatico Brooklyn, senza dimenticare un bel film d'azione, Hardcore! Ma vediamoli nel dettaglio. Su Sky Cinema Max alle 21 abbiamo Hadcore!, un action vietato ai minori di 14 anni. Il film di Ilya Naishuller racconta la storia di un ciborg che deve salvare sua moglie da un temibile psicopatico telecinetico, Akan. Su Sky Cinema Passion alle 21 va in onda Brooklyn, un intenso film drammatico del 2015 di John Crowley, candidato a ben tre premi Oscar. Ambientato negli anni 50' racconta una storia di emigrazione, lavoro e amore.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA NEL DETTAGLIO:

Sky Fox ore 21 Quantico, serie tv

Sky Fox Crime ore 21.05 Law & Order, serie tv

Sky Atlantic ore 21.15 1992, serie tv

Sky Fox Life ore 21.00 Younger, serie tv

Sky Uno ore 21.20 Ceramicando, show

Sky Cinema 1 ore 21.15 Ci vediamo domani, commedia

Sky Cinema Hits ore 21.15 X-Men Le Origini: Wolverine, film fantascienza

Sky Cinema Family ore 21 Kung Fu Panda 3, film d'animazione

Sky Cinema Passion ore 21 Brooklyn, film drammatico

Sky Cinema Max ore 21 Hardcore!, film d'azione

