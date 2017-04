STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino trascorre la Pasqua ad Ibiza, foto (oggi, 18 aprile 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: PASQUA AD IBIZA PER IL BALLERINO - Archiviati i tanti impegni delle ultime settimane, Stefano De Martino ha deciso di trascorre all'estero la breve vacanza in occasione delle festività pasquali. E quale migliore location per qualche giorno di pace, se non Ibiza (isola scelta anche da Belen Rodriguez la scorsa estate)? A confermare la trasferta nella splendida località balneare, arrivano le ultime foto postate dal ballerino di Amici nel suo profilo Instagram. In esse vediamo Stefano sotto il caldo sole di Ibiza, mentre si gode il mare seduto su uno scoglio. Il commento da lui scritto 'Eivissa' , conferma il nome della città da lui scelta, anche se solo per qualche giorno. Stefano, infatti, non potrà restare a lungo lontano dall'Italia, considerando che le riprese e le prove per il serale di Amici saranno in questo periodo molto intense. Clicca qui per vedere la foto pubblicata qualche ora fa nel profilo Istagram del napoletano e leggere i tanti commenti ad essa dedicati.

