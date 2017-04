Sahra e Alessandro di Battista/ La fidanzata è incinta: ecco la foto che lo svela

Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista presto papà! La foto degli auguri di Pasquetta svela che la fidanzata Sahra è il dolce attesa! - Solo tre mesi fa Alessandro Di Battista annunciava su Instagram la relazione con Sahra - "I fotografi ci seguono ovunque ci stiamo frequentando. Una cosa normalissima. Ora mi auguro che rispetteranno quantomeno la sua privacy" - aveva infatti dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle. Nel giorno di Pasquetta una foto pubblicata da lui per fare gli auguti a tutti svela però un'altra bella novità: Sahra è in dolce attesa. Le mani del parlamentare M5s sul ventre della compagna, nella foto di gruppo scattata su una terrazza, a fine pranzo, sono infatti rivelatrici della bellissima novità.

Intanto dai follower arrivano tantissime congratulazioni per il pentastellato e la sua compagna: "Doppi auguri ...e speriamo che sia femmina" - e ancora - "Bravo Ale ci hai fatto una bella sorpresa di Pasqua. Sarai un papà straordinario". Ma non si fermano qui e leggiamo infatti: "C'è un Dibba in arrivo... " e "Un bimbo che nascerà sotto una buona stella. Anzi, cinque buone stelle!" o ancora "Sarà sicuramente un figlio a 5 stelle". "Augurissimi a voi e alla stella in arrivo" conclude poi una fan del deputato del Movimento 5 stelle.

CLICCA QUI PER LA FOTO DI SAHRA E ALESSANDRO DI BATTISTA

© Riproduzione Riservata.