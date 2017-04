Stefania Rocca/ L'attrice è Franca Franza in "Di padre in figlia": differenze e difficoltà nel suo personaggio

Stefania Rocca (Instagram)

Stefania Rocca è Franca Franza in "Di padre in figlia": le differenze con il suo personaggio - Domani sera, martedì 18 Aprile, prenderà il via su RaiUno la nuova fiction in quattro puntate “Di padre in figlia“, una serie ambientata nell'Italia degli anni Trenta sulle vicende di una famiglia nella provincia veneta, i Franza. Matriarca di questa famiglia è Franca, interpretata da Stefania Rocca. Si tratta di una donna succube del marito, che tenta comunque di cambiare la situazione frenando le prepotenze del marito Giovanni, soprattutto verso le figlie, ma senza avere grande successo. Nel corso di un’intervista a Raiplay, Stefania Rocca ha parlato proprio del suo personaggio in questi termini: “E’ molto particolare, perchè è un personaggio, si potrebbe dire, d’altri tempi, anche se invece non sono passati molti anni. Però è stato interessante per questo, per riaffrontare emotivamente e socialmente tutti i cambiamenti che sono venuti dal ’58 in poi proprio nel contesto femminile, quindi emotivamente e umanamente".

Stefania Rocca è Franca Franza in "Di padre in figlia": le caratteristiche e le difficoltà del suo personaggio - Nel corso dell'intervista rilasciata a Raiplay, Stefani Rocca racconta com'è Franca, il personaggio da lei interpretato in "Di padre in figlia": “Franca è una donna misteriosa, ed è molto diversa da me. - è da qui che infatti parte il grande lavoro fatto dall'attrice - E’ una donna molto contratta, il lavoro che ho fatto fisicamente sul personaggio è stato proprio questo, cioè di sentire la mia cassa toracica sempre più piccola, sempre più stretta, però avere dentro un atteggiamento che è molto più rurale, perchè comunque è una donna che arriva da un’estrazione sociale molto molto povera ma di ‘libertà’ legata alla terra, e quindi una donna selvaggia, assolutamente sgraziata, scomposta. Ho cercato di lavorare sul fisico, quindi proprio sugli atteggiamenti fisici che lei ha. E mi ha lasciato un sacco di simpatia, mi sono divertita molto pur avendo sofferto molto…” conclude.

