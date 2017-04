UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 18 aprile: Sandro ritorna insieme a Claudio, come reagirà Roberto?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 18 APRILE: IL RITORNO DI SANDRO E CLAUDIO - Era stato preannunciato già la scorsa settimana, ma sarà nella puntata di Un posto al sole di questa sera che Sandro e Claudio faranno il loro ritorno a Napoli per la cena organizzata da Marina e Roberto. In realtà quest'ultimo aveva sperato che il compagno del figlio non si presentasse all'incontro di famiglia, considerando che il loro legame non può considerarsi ufficiale come nel caso di Serena e Filippo. Ma ogni sua speranza risulterà vana. Claudio sarà del gruppo ma quale sarà la reazione di Roberto? Rossella sarà molto preoccupata del suo ritardo e insieme a Patrizio deciderà di effettuare il test di gravidanza: quali saranno gli esiti? Palazzo Palladini sarà presto allietato da una nuova nascita? L'editrice Lena Franchi contatterà Michele e Silvia con una incredibile proposta: considerando il grande successo del romanzo scritto in precedenza, la sua idea sarà quella di scrivere un seguito, che sicuramente sarebbe accolto favorevolmente dalla critica. Si tratterà di una richiesta che lascerà Michele sorpreso, soprattutto considerando la grande bugia che aveva dovuto portare avanti durante la presentazione del suo primo libro: accetterà una simile proposta?

