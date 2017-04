UNA VITA / Anticipazioni spagnole 19 aprile: Cayetana semina zizzania tra Teresa e Fernando

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 19 APRILE: CAYETANA SEMINA DISCORDIA - Una nuova avvincente puntata di Una vita tornerà domani sul canale spagnolo RTVE, portando in scena importanti novità riguardanti le sorti di Teresa. Quest'ultima si troverà ancora in ospedale, ricoverata dopo lo svenimento avvenuto in presenza di Mauro. Fernando, informato da Felipe riguardo le sorti della moglie, deciderà di farle visita, deciso soprattutto a evidenziare il suo disappunto per quanto accaduto. Non ci saranno infatti dubbi riguardo la paternità del bambino che purtroppo non verrà mai al mondo e che non potrà essere ricondotta a Fernando, considerando che il matrimonio con Teresa non è mai stato consumato. Lo scontro tra i due coniugi sarà inevitabile e verrà fomentato da Cayetana, decisa a far soffrire l'amica, come a lei in passato era accaduto con German. Sarà proprio lei a mettere zizzania con la coppia e a prepararsi a nuovi incontri segreti con Fernando. Non va infatti dimenticato che Cayetana e Fernando sono amanti oramai da diverso tempo.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 19 APRILE: PABLO ROVINA IL PIANO DI LEONOR? - Abbiamo lasciato nelle ultime puntate spagnole di Una vita, Leonor e Pablo alle prese con un importante chiarimento riguardante il suo periodo lontano da Acacias 38. La figlia di Rosina ha informato il marito delle cause della sua preoccupazione, da attribuire alla sua posizione di schiava, ottenuta a Fernando Poo. Per questo avrà bisogno di denaro, che potrà ottenere soltanto dalla vendita delle sue miniere d'oro. Ma mentre Pablo cercherà di sollecitare Ramon a darle in breve tempo il denaro di cui Leonor avrà bisogno, a partire da domani la situazione potrebbe andare complicandosi. Hibiba infatti parlerà con l'amica (ma lo sarà davvero?) chiedendole fino a che punto lei si sia esposta con Pablo, raccontandogli la verità. Il suo timore sarà infatti che il fratello di Manuela possa rovinare i loro piani. Ma quali saranno? Cosa sta nascondendo di così importante da continuare a mentire all'uomo che ha sposato?

