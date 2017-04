UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Cayetana mette le cose in chiaro con Ursula

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 18 APRILE: URSULA DEVE RISPETTARE FABIANA! - Dopo la breve interruzione avvenuta in occasione della festività di Pasquetta, Una vita riprende oggi la sua regolare programmazione su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Si tratterà di una puntata molto importante nella quale il rapporto tra Cayetana e Ursula subirà l'ennesima battuta d'arresto. Vedendo la sua governante trattare Fabiana in maniera sconveniente, la vedova di German avrà con lei un brutto diverbio nel quale metterà le cose in chiaro: d'ora in avanti Fabiana dovrà essere trattata come una vera signora, con tutto il rispetto che merita una vera madre. Ursula, umiliata pubblicamente dalla sua padrona, non prenderà molto bene questo provvedimento e proverà a covare un odio sempre più profondo sia verso Fabiana che nei confronti della stessa Cayetana. Fabiana, nel frattempo, terrà sotto controllo i movimenti di Teresa della quale non si fiderà. E solo per pochi istanti non sorprenderà la maestra alle prese con un incontro sentimentale con Mauro...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FERNANDO FURIOSO CON TERESA! - La programmazione di Una vita in Spagna non si è interrotta in occasione del giorno di Pasquetta. Dopo essere andata in vacanza Giovedì e Venerdì Santo, la telenovela tornerà oggi regolarmente sul canale RTVE, con una puntata all'insegna di un incredibile colpo di scena. Teresa scoprirà le cause del suo malore: un aborto spontaneo! Troverà al suo fianco Mauro, disperato come lei per la perdita del loro bambino, ma allo stesso tempo sarà costretta ad informare anche Fernando dell'accaduto. Dopo aver ricevuto la notizia da Felipe, il marito di Teresa si precipiterà in ospedale dove non potrà nascondere la sua rabbia. Avrà parole dure nei confronti della moglie, la quale a sua volta ammetterà di essere pronta a salvare il loro matrimonio per il bene di Tirso confessando però di avere soltanto Mauro nel suo cuore. Sarà un faccia a faccia che preannuncerà brutte notizie per la protagonista femminile della telenovela: Fernando, infatti, si preparerà alla vendetta, cominciando con il cacciare di casa il bambino. E in tutto questo avrà una persona al suo fianco: avete già capito di chi stiamo parlando?

