Uomini e Donne/ Anticipazioni: Rosa Perrotta esausta, Marco Cartasegna la difende! (Trono Classico)

rosa Perrotta

Uomini e Donne, Anticipazioni: Rosa Perrotta esausta degli attacchi in studio, Marco Cartasegna la difende - A Uomini e Donne la situazione per Rosa Perrotta si fa sempre più complicata. La nuova tronista del Trono Classico ha iniziato a conoscere i suoi corteggiatori e a manifestare le prime preferenze. Alex è balzato immediatamente in cima, ma questo feeling tra i due ha fatto nascere numerosi sospetti che continuano anche nella nuova puntata. In questa Alex fa un passo avanti nella conoscenza e la porta ad una cena romantica dove arriva un ballo lento e i due si stringono l'uno all'altra ma il bacio tarda invece ad arrivare. La tronista ha infatti dichiarato di non essere "semplice" al bacio, che potrebbe anche non arrivare, ma quando in studio le si fa invece notare che sul web non è poi così timida - viste le sue foto "hot" che circolano, Rosa s’infuria e dichiara apertamente che questa è un’accusa indegna.

È Gianni Sperti ad avanzare l'illazione che ben poco piace alla tronista, confermando la poca simpatia per lei e per il suo comportamento. Per Rosa non si può permettere di paragonare una situazione di lavoro alla sua vita privata, e questa situazione creatasi oltre ad esserle pesante le crea molta insofferenza. Inevitabile infatti che si crei in studio nuovamente tanta tensione, quando poi si torna a parlare anche della presunta conoscenza con Alex, cosa che però stavolta porta Marco Cartasegna ad intervenire e a chiedere che non si parli più di tale argomento in studio o in esterna.

