Uomini e Donne/ Gemma Galgani commuove i fan con il messaggio dopo Pasqua (Trono Over)

Gemma Galgani

Uomini e Donne, Gemma Galgani e il messaggio dopo Pasqua che commuove i fan (Trono Over) - Anche queste feste di Pasqua sono finite e prima di tornare alla vita di tutti i giorni, Gemma Galgani decide di scrivere una riflessione sulal sua pagina Facebook per tutti i suoi fan: "Ultimi momenti di questa Pasqua.. stanno per finire anche queste feste!!! Che cosa ci portiamo dentro? Tanto sole, cibo e relx... domani si ritorna alla vita di sempre ma un ringraziamento speciale va a chi in questi giorni ha continuato a lavorare per noi.. medici, infermieri, il corpo dei vigili... insomma tutti coloro che non hanno smesso per garantire a noi di stare bene... un saluto prezioso va a voi che siete state con me anche in questi giorni... bacini e buonanotte".

La Galgani in questi anni di notorietà grazie alla partecipazione a Uomini e Donne ha sempre mostrato di avere una grande sensibilità oltre che un pensiero per tutte le persone meno fortunate o a lavoro per loro.È proprio questa una delle caratteristiche che ha spesso fatto colpo sui cavalieri che in questi anni hanno deciso di corteggiarla a Uomini e Donne. Gemma Galgani è una donna dalla grande sensibilità, che ha sempre dato molta importanza ai sentimenti, spesso attirando le dure critiche di Tina Cipollari. La verità è che proprio per queste sue qualità è amatissima dal pubblico del Trono Over oltre che da molti cavalieri del programma.

