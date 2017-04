Camila Raznovich (LaPresse)

VENZONE, VINCITORE IL BORGO DEI BORGHI 2017: LE PAROLE DEL SINDACO (OGGI, 18 APRILE 2017) - La domenica di Pasqua Camila Raznovich ha annunciato su Rai 3 il vincitore 2017 del concorso Il borgo dei borghi, riunendo i voti raccolti dal sito web e quelli della giuria: si tratta di Venzone, un paese del Friuli-Venezia Giulia in provincia di Udine. Un riconoscimento davvero importante, per il quale non si sono fatte attendere le parole del presidente della Regione Debora Serracchiani, cariche di soddisfazione. Anche il sindaco di Venzone Fabio Di Bernardo, interpellato in esclusiva dall’inviata del Messaggero Veneto Pellizzari, è intervenuto in merito, sottolineando che il primo gradino del podio può essere considerato l’immagine che riflette “il grande impegno che abbiamo messo, come amministrazione comunale, con tutta la gente, ma non solo Venzone, con tutto il territorio”.

È stato naturalmente ricordato il terremoto che colpì il paese nel 1976, dal quale Venzone ha saputo rialzarsi e ricostruire: il messaggio che arriva dunque da parte del primo cittadino - rivolto specialmente a coloro che oggi, giorno dopo giorno, lottano per rimettersi in piedi dopo le violenti scosse che hanno colpito di recente il Centro Italia - è di speranza: “È una vittoria della gente, è la vittoria dei sindaci di quell’epoca, e degli amministrati di quell’epoca, è la vittoria di tutti, è la vittoria del Friuli-Venezia Giulia”, ha affermato ancora Di Bernardo.

