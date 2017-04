VERISSIMO/ Anticipazioni, una talpa svela la presenza di Paola Barale e Francesco Gabbani: si parla di Raz?

Sivlia Toffanin (foto da Facebook)

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI: UNA TALPA SVELA LA PRESENZA DI PAOLA BARALE (OGGI, 18 APRILE) - Verissimo ha tenuto compagnia al suo pubblico anche il sabato prima di Pasqua: si è trattato di un appuntamento davvero speciale, sulla scia della finalissima de L’Isola dei Famosi 2017, durante il quale i naufraghi - insieme all’inviato Stefano Bettarini - hanno riempito lo studio e scaldato l’atmosfera. La registrazione - come ha rivelato una super talpa de Il Vicolo delle News - non ha però riguardato solo loro, ma anche altri ospiti che vedremo sul piccolo schermo prossimamente. Spicca, in particolare, il nome di Paola Barale: Silvia Toffanin ha accolto la conduttrice che ha letteralmente conquistato i telespettatori del reality, insieme al bell’israeliano incoronato poi vincitore. Naturalmente, durante il confronto a Verissimo, la padrona di casa è arrivata anche a domandare del rapporto che lei ha con Raz Degan: Paola Barale - secondo appunto le indiscrezioni - lo ha descritto con una metafora, che comprende una continua corsa di lui. Una corsa che, alla fine, ha fermato. Inutile dunque sottolineare che la curiosità è schizzata alle stelle, specie tra i fans della coppia: quando ne sapremo di più?

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI: CI SARÀ ANCHE FRANCESCO GABBANI (OGGI, 18 APRILE) - Non spunta solo il nome di Paola Barale tra gli ospiti citati dalla talpa de Il Vicolo delle News, accolti nello studio di Verissimo: prossimamente, infatti, farà capolino anche Francesco Gabbani, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo insieme alla sua “Occidentali’s Karma”. Il cantante si è dato parecchio da fare nell’ultimo periodo, lavorando alla realizzazione del nuovo album “Magellano”: sulla sua pagina Facebook ufficiale sono stati confermati primi appuntamenti dell’Instore Tour che arriverà immediatamente dopo la fatica discografica. L’artista, che aveva anche trionfato nella categoria Nuove Proposte a Sanremo l’anno scorso, si è dunque raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin e ha portato in scena tutto il suo talento. Curiosi di vederlo in scena sul piccolo schermo?

