AGENTS OF SHIELD 4/ Anticipazioni puntata 19 aprile 2017: Radcliffe non è umano?

Agents of SHIELD 4, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 19 aprile 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Agents of SHIELD 4, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Svegliatevi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Simmons (Elizabeth Henstridge) continua a cercare di capire il funzionamento di Aida (Mallory Jansen), nonostante creda che sia stata distrutta. Radcliffe (John Hannah) prosegue invece con le istruzioni da dare alla finta May (Ming-Na Wen) per cercare di prendere il DarkHold e crea una seconda Aida. Intanto, Talbot (Adrian Pasdar) richiede l'aiuto dello SHIELD per catturare un cecchino, Yuri Zaikin (Troy Caylak), che si è macchiato dell'omicidio di un eroe americano. Durante il volo con il queerjet, Mack (Henry Simmons), Mace (Jason O'Mara) e Coulson (Clark Gregg) vengono colpiti da un'esplosione, in cui Burrows (Patrick Cavanaugh) rimane ucciso. Il Direttore vuole comunque trovare il corpo, dato che l'assistente aveva ammanettato al suo polso una valigetta misteriosa e molto importante. Le ricerche vengono interrotte dall'arrivo di ex agenti HYDRA, ora sotto il comando dei Cani. Fitz (Iain De Caestecker) invece cerca di convincere Simmons a riavviare la testa di Aida, mentre la vera May si sveglia, ma viene fermata dalla cyborg. Solo l'intervento di Radcliffe potrà impedire il peggio. La finta Cavalleria invece si trova con Daisy (Chloe Bennet), ignara della propria natura, ma vengono informate che il localizzatore non riesce a rintracciare Coulson ed il resto del gruppo. Questi ultimi osservano gli ex HYDRA tagliare il braccio di Burrows per avere la valiggetta, mentre Talbot interroga Yuri. Mace ne approfitta per rivelare la verità sulla propria natura: in realtà non è un Inumano, ma riesce ad avere la superforza grazie ad un siero creato in laboratorio. Talbot rivela la stessa cosa al resto della squadra, che reagisce in malo modo. Senza siero, Mace è quindi un essere umano come tanti altri ed è stato costretto a mentire su ordine del Presidente. Mentre Coulson e Mack lottano contro i Cani, Radcliffe realizza che LMD abbia bisogno di un avversario contro cui combatere. Fitz invece prosegue nella riabilitazione della testa di Aida di nascosto da Simmons, che non sarebbe d'accordo con i suoi intenti. Al ritorno dalla missione, Mace decide di abbandonare il ruolo di Direttore, ma Coulson gli fa un'altra proposta. Sarà lui a decidere per la parte operativa, mentre Mace potrà continuare a difenderli in pubblico. Altrove, LMD nota che la sua ferita alla schiena nasconde un esoscheletro cyborg. Riesce a nascondere comunque tutto a Daisy, giunta in quel momento.

AGENTS OF SHIELD 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 APRILE 2017, EPISODIO 11 "SVEGLIATEVI" - Durante un incontro pubblico, Mace e Daisy hanno modo di affrontare la Nadeer sul patto di Sokovia. La Senatrice accusa l'Inumana di aver agito al di fuori delle regole, mentre Coulson e Yo-Yo ne approfittano per installare un dispositivo nel circuito di sorveglianza, ma vengono sorpresi e messi agli arresti. Questo dà modo alla Nadeer di rifarsi ufficialmente sullo SHIELD, dando il via ad un'indagine approfondita. Nel frattempo, LMD realizza di non essere un'umana e decide di prendere di petto Radcliffe, mentre Fitz, grazie all'analisi scaricati dalla testa del cyborg, scopre che AIDA ha sempre agito sotto il controllo dello scienziato e ne ordina l'arresto. Radcliffe riesce comunque a rivelare a LMD che la sua programmazione le vieta di rivelare la verità agli altri. Alla base, Fitz realizza durante l'interrogatorio che anche Radcliffe è un LMD, mentre il vero scienziato è complice della Nadeer e collabora per recuperare il Libro. Lontano da tutto, la vera May è costretta a rivivere tutto ciò che è accaduto nel Bahrein anni prima a causa di una realtà virtuale creata ad hoc sui suoi ricordi.

