AL BANO CARRISI / Dopo l’infarto e l’ischemia, come sta? I “capricci” della salute e Loredana Lecciso

Al Bano, come sta?

AL BANO CARRISI, DOPO L’INFARTO E L’ISCHEMIA: TANTO RIPOSO ACCANTO A LOREDANA LECCISO, LE DICHIARAZIONI - Le condizioni di salute di Al Bano Carrisi hanno visibilmente preoccupato i suoi numerosissimi fan. Nel corso di questi mesi infatti, il cantante di Cellino San Marco ha dovuto confrontarsi con un infarto e una ischemia. Prima di prendere parte all'ultimo Festival di Sanremo infatti, Al Bano ha preoccupato amici, estimatori e familiari con un infarto superato con enorme successo e il ritorno sul palcoscenico per prendere parte alla famosa kermesse musicale. Dopo qualche mese, sul treno di ritorno dopo un nuovo impegno, Al Bano è stato vittima di una ischemia e, anche in questo caso, la preoccupazione delle persone care è risultata evidente. Oggi, il cantante pugliese si è confidato durante una intervista radiofonica nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora". Al Bano ha confessato di sentirsi bene nonostante i recenti capricci di cuore e cervello: "Ho resistito bene a queste due bottarelle e mi sto riprendendo", confessa.

Dopo aver terminato il periodo di convalescenza, Al Bano Carrisi tornerà agli impegni di sempre e probabilmente anche più forte di prima e si recherà ancora all'estero per cantare live. In questi ultimi mesi però, dopo 50 anni di onorata carriera, Al Bano si è trovato costretto ad annullare alcuni concerti: "Avrei iniziato il 22 aprile, con un concerto a Zurigo, ma mi hanno detto di cancellare tutto per trenta giorni, è la prima volta che mi succede. Sarò fermo fino al giorno del mio compleanno, il 20 maggio, quando mi esibirò in Bulgaria", ha confessato. Di seguito, Carrisi ha confessato di volersi riposare al fianco della compagna Loredana Lecciso ed i suoi figli: "Mi riposerò a casa con Loredana e con i miei figli, e mio occuperò intensamente del mio vino e dei miei terreni".

