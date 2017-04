AMICI 2017 / Ed. 16, Emma Marrone cambia tutto: la squadra bianca pronta a conquistare tutti

Amici 2017

AMICI 2017 ED 16 EMMA MARRONE CAMBIA TUTTO: NUOVA VITA PER LA SQUADRA BIANCA – Il serale di Amici 2017 per Thomas, Shady, Mike Bird e Sebastian inizia ora. Dopo l’addio di Morgan, Emma Marrone ha preso possesso della squadra bianca portando nella casetta il suo metodo di lavoro. La grande novità rispetto al lavoro fatto con Morgan sarà la sua costante presenza alle lezioni. Inoltre, Emma vuole che tutto venga fatto insieme e che ci sia reciproca fiducia. Motivo che ha spinto la cantante salentina a dare carta bianca a Boosta che, contrariamente a quanto faceva con Morgan che approvava tutte le assegnazioni musicali, potrà decidere le esibizioni dei cantanti e studiare con loro tagli e basi. Nuove regole che i ragazzi della squadra bianca accolgono con gioia. Anche la sigla sarà cantate dalla squadra bianca al completo. Come ha sottolineato Boosta, con l’arrivo di Emma si è passati dall’io al noi. Basterà questo per fare splendere i quattro allievi dei Bianchi?

AMICI 2017 ED 16 SIMONA VENTURA DICE LA SUA SU MORGAN – L’addio di Morgan, nel frattempo, continua a scatenare polemiche. Sul caso nato con l’addio di Marco Castoldi ad Amici 2017 ha detto la sua anche Simona Ventura che con Morgan ha lavorato ad X Factor. Ai microfoni del settimanale Chi, Simona Ventura non usa mezzi termini per commentare l’allontanamento di Morgan dal talent di Maria De Filippi. "Conosco bene Morgan, a “X Factor” eravamo io, lui e Mara Maionchi. So la fatica che ha fatto Maria con Morgan, lavoriamo nella stessa squadra, ha messo tutta se stessa e tutta la sua pazienza, ma lui è andato oltre. È il giudice di talent che ha vinto di più al mondo, ma deve capire che i tempi sono cambiati, i ragazzi di oggi non capiscono i mezzi di ieri. E, quando non ti seguono più, vuol dire che è mancato qualcosa".

