AVANTI UN ALTRO/ Chi giocherà oggi, 19 aprile 2017? Gli auguri di Franco Pistoni a Stefano Jurgens

Avanti un altro

AVANTI UN ALTRO, CHI GIOCHERÀ OGGI, 19 APRILE 2017? GLI AUGURI DE LO IETTATORE A STEFANO JURGENS - Non si ferma la corsa di Avanti un altro, il celebre game di Canale 5 guidato da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti: oggi, mercoledì 19 aprile 2017, la trasmissione tornerà in scena puntale dalle 18.45, in fascia preserale, con nuovi concorrenti e nuove domande. Il pubblico è come sempre ansioso di scoprire come se la caveranno gli sfidanti, e quali personaggi del minimondo torneranno a fare capolino in studio: ci sarà l’affascinante Bonus Daniel Nilsson? O forse la Bona Sorte Francesca Brambilla? Molti di loro amano tenersi in contatto con i followers, sui rispettivi profili social, e di recente Franco Pistoni - che veste i panni de lo Iettatore - ha approfittato della sua pagina Instagram per fare degli auguri davvero molto speciali.

Ieri, 18 aprile 2017, ha postato infatti una fotografia insieme all’autore televisivo Stefano Jurgens, in occasione del suo compleanno. Jurgens e tra gli autori anche del game show di Canale 5, e si è occupato di diverse trasmissioni di grande successo. “Buon compleanno, Stefano! Sereno Vivere! #happybirthday #buoncompleanno #avantiunaltro #studielios #stefanojurgens #tango #mediaset #canale5 #endemol #sdl2005”, sono state le parole di Franco Pistoni nel post.

