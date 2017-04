BEAUTIFUL / Anticipazioni americane 20 aprile: Brooke ritorna da Bill e gli confessa di amarlo

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 20 APRILE: KATIE MINACCIA QUINN - Dopo tre giorni quasi completamente dedicati alle vicende della Spectra Fashions, con tutte le conseguenze del caso, nella puntata di Beautiful di domani ritroveranno spazio i problemi personali della famiglia Forrester. Katie non avrà nessuna intenzione di dimenticare quanto accaduto in Australia e approfitterà della situazione per ricordare sia a Ridge che a Quinn di averli in pugno. Lei sarà convinta che la soluzione migliore per tutti sia di rivelare quanto accaduto a Eric, che non potrà restare vittima a lungo delle sue menzogne. Ma nel caso in cui la loro idea sia di mantenere a lungo il loro segreto, dovranno accontentare le richieste della stessa Katie. E anche se in maniera non esplicita, la sorella di Brooke avrà ancora un chiodo fisso in mente ovvero essere assunta alla Forrester Creations come un tempo. Otterrà quando richiesto? Fin dve arriveranno i suoi ricatti?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 20 APRILE: BROOKE TORNA ALLA CARICA CON BILL - Abbiamo lasciato Brooke nelle ultime puntate americane di Beautiful alle prese con le richieste di Ridge: dopo avere scoperto il bacio scambiato tra il fidanzato e Quinn, la Logan non ha più voluto sapere nulla di lui, non accettando le sue pressanti richieste di perdono. Si è quindi presa un periodo di riflessione che si concluderà definitivamente proprio nella puntata di domani della soap americana. In essa, infatti, la madre di Hope farà chiaramente capire di avere fatto la sua scelta che la porterà niente meno che alla Spencer Pubblications. In passato aveva già ammesso di non avere smesso di amare il suo ex amante, ma di avere scelto Ridge soprattutto pensando all'unione della famiglia. L'errore commesso da Ridge le darà quindi via libera per tornare dallo Spencer, che resterà sorpreso di fronte alla sua presenza e ancor più alla sua dichiarazione: Brooke confesserà, infatti, di sentirsi libera da ogni legame con Ridge e di essere pronta ad una nuova relazione...

