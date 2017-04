BEAUTIFUL / Anticipazioni americane e italiane: Katie è in pericolo? Quinn perderà il controllo e...

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 19 APRILE: IL MATRIMONIO E' VALIDO? - Eric si è sentito male poche ore dopo il suo matrimonio con Quinn, ma tale unione potrà considerarsi valida? Sarà questa la domanda di Steffy nella puntata di Beautiful di oggi. In essa la Forrester ricorderà le ultime parole del nonno prima del suo malore e si metterà alla ricerca del certificato di matrimonio tra i suoi documenti. Non ci metterà molto a ritrovare le carte in questione e, con un grande respiro di sollievo, si renderà conto che esse non sono state ancora state firmate. Dunque il matrimonio tra Eric e Quinn non potrà dirsi valido? Con questa certezza, Steffy avviserà il padre il quale a sua volta non ci metterà molto a prendere i provvedimenti del caso. Organizzerà il trasloco degli oggetti personali della matrigna da villa Forrester dichiarandole nuovamente guerra: lei non sarà mai la signora Forrester, né ora né in futuro. Ma siamo davvero certi che Ridge non canterà vittoria troppo presto?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: QUINN RISPONDE ALLE MINACCE DI KATIE? - Da qualche giorno i telespettatori di Beautiful hanno appreso l'imminente ritorno del tenente Baker, solitamente associato a qualche indagine se non ad un vero e proprio crimine. In un primo momento molti avevano pensato che il poliziotto sarebbe stato coinvolto nelle trame relative al boicottaggio della Spectra Fashions e al furto dei bozzetti, ma recenti rumors inducono a pensare a qualcosa di ben più grave. Sembra infatti, ma attenzione che ancora il condizionale è d'obbligo, che la preoccupazione di Quinn potrebbe crescere fino a diventare fuori controllo. Katie, infatti, dopo avere scoperto il suo tradimento avvenuto con Ridge l'ha costantemente minacciata, arrivando a terrorizzarla: cosa accadrebbe alla sua vita se Eric dovesse scoprire la verità? Con questi presupposti la madre di Wyatt potrebbe diventare la persona viscida e perfida di sempre, facendo del male alla sua nuova rivale. E se il sogno premonitore di qualche mese fa (clicca qui per vedere la foto) si trasformasse ben presto in realtà?

© Riproduzione Riservata.