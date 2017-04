BELEN RODRIGUEZ / News: torna in TV con Stefano De Martino ma avverte “Non voglio ricominciare col teatrino”

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: NIENTE TEATRINI, L’ARGENTINA SEPPELLISCE L’ASCIA DI GUERRA CON STEFANO DE MARTINO - La copertina del nuovo numero di "Chi" settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola da oggi, sarà dedicata a Belen Rodriguez e Simona Ventura, che si sono intervistate a vicenda. Le due donne torneranno in televisione da maggio con la seconda edizione di "Selfie - Le cose cambiano". Per l'occasione infatti, l'ex moglie di Stefano Bettarini ha voluto l'argentina al suo fianco per un nuovo ruolo inedito. Dopo l'anticipazione, in molti hanno pensato che Stefano De Martino potesse rinunciare al suo ruolo di mentore, ed invece…: “Non voglio ricominciare questo teatrino”, anche perché stiamo facendo un bel lavoro e non deve essere coperto dalle chiacchiere", ha dichiarato Belen per mettere la parola fine alle polemiche. Di seguito, la showgirl si è confessata riguardo gli uomini della sua vita, "solo" dieci: "Sono pochi rispetto ai “no” che ho detto. In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18". Successivamente, la Rodriguez ha parlato proprio di Selfie e della gioia nel vedere le persone cambiare: "Ho sempre goduto nel vedere le donne diventare più belle, e vale anche per gli uomini. Ogni volta li faccio diventare più fighi, guarda le foto dei miei ex prima e dopo che sono stati con me, ho lasciato loro in eredità la grande bellezza".

Di seguito, Belen ha chiarito la recente dichiarazione del suo ex Fabrizio Corona riguardo la famosa definizione di Bonnie e Clyde: ""Quella definizione ci è stata data dalla stampa almeno cento volte quando stavamo insieme e non è che andassimo a rapinare le banche, è che lui deve dimostrare che quando stava con me era una macchina da soldi". In ultimo, la Ventura ha raccontato di quanto, nel 2008 la showgirl le chiese di partecipare all'Isola dei Famosi: "Vorrei fare l’Isola per prendere una piccola casa in affitto visto che il mio fidanzato (Marco Borriello) ogni volta che litighiamo mi vuole mettere le valigie fuori dalla porta”, confessa Simona raccontando le parole precise pronunciate dalla Rodriguez. Pronta la replica di Belen che conferma: "Finivo sempre a fare il giro dell’isolato con la mia macchina comprata a rate. Vedi come sono cambiata, ora sono io che mando via la gente...scherzo!".

