BIG LITTLE LIES/ Anticipazioni puntata 19 aprile 2017: ecco chi è stato ucciso! (ultima puntata)

Big Little Lies, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

BIG LITTLE LIES, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 19 aprile 2017, Sky Atlantic trasmetterà un l'ultimo episodio di Big Little Lies, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Prendi ciò di cui hai bisogno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Jane (Shailene Woodley) viene arrestata dalla Polizia a causa dell'alta velocità e teme che possano trovare la pistola. Intanto, Perry (Alexander Skarsgård) chiede a Celeste (Nicole Kidman) di non andare al lavoro l'indomani, dato che dovrà partire per un affare. Dopo essersi riuscita a salvare per il rotto della cuffia, Jane ripensa al momento in cui ha scoperto che Saxon (Stephen Graybill) non è in realtà l'uomo che l'ha violentata in passato. Verrà informata in seguito dalla maestra di Ziggy (Iain Armitage) che esiste una petizione contro il bambino perché venga sospeso. Jane ovviamente capisce subito che dietro alla richiesta c'è Renata (Laura Dern) e non esita a precipitarsi per affrontarla. La troverà poco dopo nei corridoi ed alla sua ammissione inizierà a spingerla. Alla reazione di Renata, Jane colpisce per sbaglio la donna ad un occhio. Più tardi, Jane rivela a Madeline (Reese Witherspoon) di aver cercato di affrontare Saxon armata di pistola e di essere confusa riguardo alla violenza subita. Dopo il duro confronto, Jane riesce a parlare a cuore aperto con Renata, che alla fine ammette di non sospettare di Ziggy per i maltrattamenti ad Amabella (Ivy George). Le due donne concludono infine di essere entrambe nella stessa situazione stressante. Quella sera, Perry prova ad approcciarsi alla moglie, ma al suo rifiuto diventa manesco. Celeste si difende d'istinto, colpendolo con la racchetta alle parti basse e provocandogli una frattura. Madeline non fa che pensare invece al fatto di aver tradito il marito, sopratutto quando assiste allo spettacolo con i pupazzi. A fine show viene affrontata da Tori (Sarah Sokolovic), la moglie di Joseph (Santiago Cabrera), che le chiede apertamente se è lei l'amante che il regista ha avuto per breve tempo. Arrivati a casa, Ed (Adam Scott) prende di petto la situazione tesa del loro matrimonio, ma Madeline ha ancora un peso sullo stomaco. Nathan (James Tupper) scopre invece che Abigail (Kathryn Newton) ha messo all'asta la propria verginità per devolvere il ricavato ad Amnesty International. Il giorno dopo, Renata decide comunque di fare la serata trivial per scoprire chi sta prendendo di mira Amabella. Nel presente, tutti i cittadini rivelano di non aver mai creduto alla riappacificazione fra Jane e Renata. Nel passato, Celeste decide di fare un passo importante ed affitta un appartamento con vista mare. A pranzo, invece, Madeline scopre con orrore la novità su Abigail e dopo un primo momento in cui pensa allo scherzo, inizia a vomitare su Nathan e Bonnie (Zoë Kravitz).

BIG LITTLE LIES, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 19 APRILE 2017, EPISODIO 7 "PRENDI CIÒ DI CUI HAI BISOGNO" - L'ultimo appuntamento di Big Little Lies rivelerà che cosa è realmente successo quella fatidica notte. Abbiamo visto come le tensioni fra Jane e Renata si siano apparentemente risolte, ma le due donne sapranno andare al di là dei contrasti? In tutto questo rimane l'incognita di chi sia il bambino a maltrattare Amabella, dopo aver appurato che Ziggy è innocente. L'ultimo episodio dello show con Nicole Kidman si concentrerà quindi sulla notte dei giochi, ma scopriremo anche che Celeste, in seguito, deciderà di lasciare Perry. Quest'ultimo tuttavia non si darà per vinto, soprattutto dopo aver scoperto che la moglie ha affittato un appartamento in segreto. Ziggy invece rivelerà finalmente alla madre che è Max il vero responsabile dei maltrattamenti e che ha anche cercato di soffocare Amabella. Durante un confronto aperto fra le amiche, in cui è presente anche Perry, Jane scopre con orrore che è proprio lui l'uomo che l'ha violentata. La situazione precipiterà quando Perry avrà una lite con Celeste, in cui tutte le donne cercheranno di fermarlo. Sarà tuttavia Bonnie a spingerlo giù dalle scale e ad ucciderlo.

